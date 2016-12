Videó: “Az a Márkó, akit elengedtem az iskolába már soha nem jön haza” – mindent újra kell tanulnia a fiúnak

A fiú anyja azt mondja, Márkó a baleset óta folyamatos kezelésre szorul, nem biztos, hogy valaha is felépül.

Érpatak, Geszteréd – Még szeptemberben ütközött egy iskolabusz és egy kisbusz Geszteréd és Nagykálló között. A szerencsétlenségben két ember meghalt és többen súlyosan megsérültek, köztük Márkó is, akinek a baleset következtében teljesen törlődött a memóriája és most nevelőapját is elveszítette – adta hírül a Blikk.

Nagykálló, Geszteréd – Ketten meghaltak, és több mint tucatnyian megsérültek egy frontális ütközés nyomán hétfő délután Nagykálló közelében.

Nyíregyháza – Két diákot életveszélyes állapotban, mentőhelikopterrel vittek kórházba, miután hétfőn délután egy iskolabusz frontálisan ütközött egy kisbusszal Ludastónál, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében.

