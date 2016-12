Videó: Elképesztő köszöntő! – Karácsonyfával és hallal a kezében bukkant fel a jeges leveleki tóból

– Mínusz 36 fok után meg sem kottyan beugrani a jeges leveleki tóba, onnan kibukkanni egy hallal és karácsonyfával a kézben – állítja nevetve Mikucza Zsolt, s elmesélte, hirtelen jött az ötlet, hogy ezzel kívánjon kellemes karácsonyi ünnepeket a leveleki horgásztavat üzemeltető kft. – melynek tulajdonosa és igazgatója – nevében minden horgásznak, akiket télen is várnak jég- és csónakos horgászatra.

Zsolt azt mondja, 40 éve él a természet és az extrém sportok bűvöletében, a 12-es iskolában Egri Kiss Tibor a természetjáró szakosztályban „fertőzte” meg ezzel, és lett a síelés, a hó, a vadászat és a horgászat örök szerelem, de mindehhez kellenek a plusz kihívások.

– Grönlandon -36 fokban vadásztunk, a legmelegebb időszakban sem volt több -20-nál, sátorban aludtunk és tíz kutya húzta a szánt – említ egy különleges helyszínt. Kir­gizföldön igen puritán körülmények között, ahol a hőmérséklet szintén -25 Celsius-fok körül volt, 600 méterről lőtt le egy ibexet. Kétórás hegymászás után értek fel a területre, ahol feküdt a zsákmány, 100 centis volt a szarva a baknak.

De visszatérve a leveleki jeges fürdőre, Zsolt eldöntötte, jövőre igazi koreográfiája lesz a „köszöntőnek”, sokkal nagyobb lesz a hal és szebben feldíszítik a fenyőfát is, most sebtiben, karácsony másnapján ennyi lett a kisfilm.

– Szeretem a hideget, most sem éreztem a mínuszt. Amikor partra értem, még leültem a jégre és megtörölköztem – jegyzi meg a hómotorozás és snowboard hazai úttörője, s már azt is tudja, a következő extrém vadászatán tavasszal a moszkitó- és cecelegyek hadával is meg kell majd harcolnia. A helyszín egyelőre titok, de ha hazaért, exkluzív élménybeszámolót ígért lapunknak.

