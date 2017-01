Videó: Ennlé borzalmasabb nem is lehetett volna – Így rontották el a kosárdrukker lánykérését

A terv az volt, hogy megvárja, amikor a csókkamera rájuk téved. A csókkamera lényege, hogy a kosárlabda meccs szünetében az egymás mellett ülő párokat mutatják a hatalmas kivetítőn – és akiket épp mutatnak, meg kell csókolniuk egymást (a tapsoló nézők legalábbis kikövetelik).

A férfi tehát ekkor akarta megkérni a párja kezét, hogy a nagy kivetítőn is lássa mindenki a csodás pillanatot – rájuk is tévedt a csókkamera, le is térdelt, elő is húzta a gyűrűt – de akkor egy másik kosárlabda szurkoló elszúrta a pillanatot. Örömében a férfi hátát kezdte ütögetni, mire a gyűrű elgurult, és perceken át kellett keresni az ékszert. Ciki.

Forrás: blikk.hu

A worchesteri Ben Anderson emlékezetes körülmények között akarta megkérni a barátnője kezét, ezért felbérelt egy animátort, hogy az stop motion technikával készítsen kisfilmet a megismerkedésünkről Kirsten Allyvel. A cseles vőlegény ezután elhívta a csajt egy birminghami moziba, ahol leszervezte, hogy a szokásos reklámok és előzetesek között ez is lemenjen.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA