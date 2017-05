Videó: Ezúttal Székesfehérváron csapott le egy tornádó

Forrás: Időkép

Debrecen keleti peremén egy nem mezociklonális tornádó jött létre a hétvégén, a Viharvadászok Egyesülete pedig csodálatos videón rögzítették a természeti jelenséget.

Tornádó volt a Tolna megyei Bátán, és több településen is jégeső pusztított – számolt be az M1 aktuális csatorna Híradója szerda este. A heves zivatarok, illetve felhőszakadás veszélye miatt az ország középső és keleti részein számos járásban jelenleg is elsőfokú riasztás van érvényben.

