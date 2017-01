Videó: Felfogni sem lehet ép ésszel: 500 kislányt erőszakolt meg a pedofil

A férfi állítólag azzal csábított elhagyatott helyekre iskolából hazafelé tartó 7 és 11 év közötti lányokat, hogy ruhákat akar ajándékozni nekik vagy a szüleiknek.

A rendőrség elmondta, a hivatal egyelőre 60 olyan, a városban és környékén történt molesztálással, nemi erőszakkal kapcsolatos esetet vizsgál, amelyek Rasztogi számlájára írhatók.

A férfi 12 év alatt több mint 2500 kiskorú ellen kísérelt meg ilyen bűncselekményt elkövetni, 500 alkalommal pedig sikerült is neki.

Forrás: borsonline.hu

USA – Minden reggel úgy keltem, meg akarom ölni magam – mondja Todd Nickerson, aki 13 évesen jött rá, a kislányokhoz vonzódik. A most 43 éves férfi nyíltan vállalja, hogy pedofil, az ismerősei is tudják róla, de azt is, hogy sosem közösült még senkivel.

