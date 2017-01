Forrás: blikk.hu

London – Oké, volt még rajta rózsaszín cipő is. Az pedig nyilván egy kalap akar lenni, de totál úgy fest, mintha egy hatalmas írható cd-t tett volna a fejére. Ja, és még ott a táska is. De más tényleg semmi. A “ruhát” egyébként Charlie Le Mindu tervezte, akinek ruháit többek között Lady Gaga is szívesen húzza magára.

