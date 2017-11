Videó: Hogy sikerült? Ez talán minden idők legbizarrabb gyalogos gázolása…

A felvételen az látszik, hogy egy autó megáll, hogy átengedje a járókelőket a zebrán. Eddig nincs is semmi gond. De jön szemből is egy kocsi. Ám az is lassít. Oké, eddig sincs semmi gond. Vagy mégis? Ugyanis az autó hiába lassít, nem áll meg: csigasebességgel vánszorog tovább, majd elüt egy zebrán átkelő nőt. Ekkor jön az extra tahóság, ami megkoronázza az egészet: a felvételt készítő autó gondolkodás nélkül elhajt a helyszínről…

Forrás: blikk.hu

