Nyíregyháza – Fite, és Zora az ország egyetlen jegesmedve párja igazán örül, hogy beköszöntött a tél. Bár még csak néhány hete engedték őket össze, de a hó meghozta az igazi játékkedvüket is. Amióta ugyan is leesett az első hó, egyre többet vannak együtt, és nagyon sokat játszanak. A nyíregyházi jegesmedvepár nem csak a hónak, de a hidegnek is örül, ez ugyan is az igazi környezetük, ilyenkor érzik magukat a legjobban – derült ki a tenyek.hu riportjából