Videó: Kis hangyász született Nyíregyházán! Egy nap akár 15 órát is képes alvással tölteni – Neked is lelki társad?

A 2 hetes kb. 2500 grammos testtömegű kölyök miniatűr változata 40kg-os szüleinek.

Ez a különleges kinézetű állat államalkotó rovarokkal táplálkozik, és teste minden porcikája ehhez alkalmazkodott. Megnyúlt állkapcsában nincsenek fogak, helyette hosszú, villámgyors nyelvével kapja el a termeszeket, percenként akár 150 rovart is tud zsákmányolni. Ráadásul nyelvét kis tüskék borítják, mellyel akár 60 centiméter mélyre is be tud hatolni a hangyajáratokba. A speciális étrendhez nem csak rágó és emésztőszervei módosultak, hanem anyagcseréjének sebessége és mozgása is. Gyomra például nem termel sósavat,a táplálék lebontásában az elfogyasztott hangyák testének hangyasav tartalma segíti.

Mellső lábain 5-5 ujja van. A második és a harmadik ujjon erős karmok nőttek, melyek segítségével játszi könnyedséggel tépi fel a termeszvárak betonkeménységű falát is. A karom védekezésre is szolgál: ha az állat veszélyben érzi magát, hátsó lábra áll, s a mellső lábain lévő 10 cm hosszú karmaival csapkod a támadója felé. Az is előfordul, hogy magához szorítja és összeroppantja ellenfelét.

A 3 éve Nyíregyházán élő sörényes hangyász (Myrmecophaga tridactyla)tenyészpár, az 5 éves Manka és a 4 éves Marvin dán állatkertekből érkezett tenyészprogram keretében, hogy a park Viktória házának—mely a különleges s fura kinézetű állatok gyűjteménye- kollekcióját gazdagítsák. A párnak ez a második utódja, 2015-ben jött a világra az idősebb kölyök, mely hamarosan az Európai Fajmegőrzési Program keretében egy cseh állatkertbe kerül majd.

A kis hangyász 180 napi vemhesség után született, s világra jötte után már 20 perccel anyja hátán lovagolt. Születését a szerencsésebb látogatók végig is nézhették. Mivel színezete ugyanolyan mint az ivarérett állaté, anyja hátába „olvadva” kiváló rejtőszínt jelent számára a természetben a ragadozókkal szemben.

Bár a kicsi már most képes az önálló járásra, az anyján való utazást 6-8 hónapos koráig előnybe fogja részesíteni.

Mivel ennek az emlősállatnak a legalacsonyabb a testhőmérséklete—mindössze 32.7C-ezért az anyaállat nagy legyezőszerű farkával takarja be kicsinyét alvás közben.

Bár egy nap akár 15 órát is képes alvással tölteni, a szerencsésebb látogatók már láthatják az anyaállatot és kicsinyét is a Viktória ház belső kifutórendszerében.

