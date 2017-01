Videó: Lékvágással óvják a halakat Tarpán

Amikor léket vágunk, biztosítjuk a halaknak az oxigén utánpótlást – mondta el Csapó Gyula az egyesület elnöke – a megvágott jégfelület miatt a vízbe fény és oxigén is kerül, ami nem csak a halak, de más élőlények túlélését is jelenti. Főleg akkor lényeges ez, mikor hó réteg is van a jégen, mint például most.

Nem elég a lék kivágása, a léket és környékét folyamatosan gondozni kell – folytatta – az egyesület tagjai naponta visszajárnak a lékekhez, hogy az eddigi munkánk ne vesszen kárba.

Forrás: haromhatar.hu

