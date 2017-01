Videó: “Nem írok több blogbejegyzést, nincs erőm hozzá” – Szívszorító posztban tudatta a világgal a 20 éves blogger, hogy a rák győzött

A lány úgy döntött, nem adja meg magát a betegségnek: blogot indított, amin töretlen lelkesedéssel számolt be a műtétekről és a kemoterápiás kezeléseiről. A tini egy videóban még azt is bemutatta, miként szabadult meg hajától. Mindezt mosolyogva.

Ám sajnos a 20. születésnapja után kiderült, szervezete nem reagál a kezelésekre. Leállították a kemoterápiát és felkészítették a lányt a halálra.

A lány így búcsúzott a blogján:

– Nem írok több blogbejegyzést, nincs erőm hozzá. Ma kaptam meg a legrosszabb hírt, ami csak elképzelhető. Sajnos az orvosok úgy döntöttek, nincs több kemo. A májam a győztes ebben a küzdelemben, én a vesztes. Keményen próbáltam küzdeni, de most én is és a családom is össze vagyunk zavarodva – majd megkérte követőit, hogy ne zavarják.

