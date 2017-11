Videó: Sose látott felvételek a 2001-es árvíz-pokolról

Elhatároztam, hogy gyerekkorom egyik átélt szörnyűségével minden információt, képet, videót összegyűjtök – írja olvasónk, Gulyás András. – Az az igazság, hogy elég nehéz dolgom lett, mert abban az időben nem volt még kamerás mobil, okos telefon, tablet stb… VHS volt. De nem is ez legnagyobb gond, hogy VHS-ből videót digitalizálni, a technika megvan, de ha nincs felvétel, nem lehet dolgozni rajta.

Igyekeztem és mai napig igyekszem minden képkockát megmenteni az utókor számára a témával kapcsolatban. A neten és a YouTubeon csak az a néhány darab pár perces összeállítás kering mindenféle módosított formában, és nem hittem el, hogy csak ennyi van, így nyomozó munkába kezdtem! A helyi vízügyi kirendeltségtől indultam, majd hosszas kutakodás, telefonálás és véletlenek sora után jutottam el Magyari Zsolthoz, és tőle kaptam meg a testvére, Magyari György telefonszámát! Természetesen egyből hívtam is, és felvázoltam neki, mit is szeretnék Nagyon barátságosan fogadta, és támogatásáról biztosított. Szerencsére egy budapesti továbbképzés alkalmával volt alkalmam személyesen is találkozni, és egy bő 2 órás eszmecserét tartani.

Áhítattal hallgattam az árvízről mesélt történetét, mi hogy és miért is volt! Az ő általa készített felvétel szinte egyedi a világon, mert történt már katasztrófa, gátszakadás másol is, máskor is, felvétel is készült róla, de mindig CSAK UTÁNA! A kis filmen látható, hogy gátszakadás KÖZBEN készült a felvétel! Pont ott és akkor volt ott egy kamerával, amikor bekövetkezett az esemény! Mai napig telefonos kapcsolatban vagyunk, és további felvételekkel készülünk majd a nagyközönség számára, melyek az Ő saját archívumából kerülnek majd publikálásra! Nagyon megörültem György közvetlenségének, nagyon rendes, őszinte embert ismerhettem meg személyében. Azt fedeztem fel szavaiban, hogy imádja a szakmáját. Profi módon képes volt elmagyarázni egy hozzá nem értőnek (én) mi, hogyan történt!

– Gulyás András –

