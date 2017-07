Videó: Sose leszel spirituálisan annyira edzett, mint a csóka, aki kristályokkal súlyzózik

Valld be, néha úgy ébredsz, hogy mindenképp szeretnél súlyzózás közben ősi lemúriai tudást és végtelen spirituális bölcsességet magadba szívni, csak ezidáig lövésed sem volt róla, hogyan lehetne. Luke Simon spirituális tanácsadó és kristályguru most elmagyarázza, hogyan is kell ezt csinálni – mi meg szakadunk a röhögéstől.

A fickó egy videóban magyarázza el, hogy a kristály emelgetéssel nem csupán az izmait edzi, de egyben a belső énje ősi lemúriai bölcsességet és atlantiszi tudatosságot szív magába a kristályok energiájából. A tanácsadó szerint érdemes minél nagyobb kristályokat beszerezni. Tekintve azonban, hogy egy mindössze 4 milliméteres kristály kerül körülbelül 1.400 Ft-ba, maradjunk annyiban, hogy ez nem olcsó mulatság. Luke Simon (@oops.infinity.again) által megosztott bejegyzés, 2017. Jún 26., 11:02 PDT