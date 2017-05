Videó: Szpari – Siker és döntetlen

Labdarúgás. A soroksári bravúr után bizakodva várták a Spartacus vasárnapi hazai meccsét a nyíregyházi drukkerek. A szolnokiak elleni találkozó első félideje már négy gólt és számtalan helyzetet hozott. Jól kezdtek a hazaik mégis a vendégek jutottak előnyhöz. Kétszer is, szerencsére Rudolf Gergelyéknek még az első játékrészben sikerült egalizálni, így a második félidőt ikszről kezdték a felek.

Valami visszajött

A Spartacus hamar megszerezte a vezetést, ami egy tálán meg is nyugtatta a csapatot. A hazaiak kissé visszaálltak, a vendégek pedig rákapcsoltak és most ők egyenlítettek. A hazaiak nem adták fel, rátettek még egy lapáttal, támadtak és többször is meg volt az esély az újabb találatra.

Aztán a ráadásban végre a Szpari mellé állt Fortuna. Ami elment Balmazújvárosban és a Budaörs ellen, abból most valami visszajött, hiszen a remekül játszó Kártik Bálint találata a negyedik hazai gólt, a három pontot jelentette egy jól játszó vendégcsapat ellen. A nyíregyháziak szerdán Felcsúton lépnek pályára, vasárnap pedig jön a Kisvárda.

KM-ML

Nyíregyháza Spartacus–Szolnok 4–3 (2–2)

Városi Stadion, 1000 néző. V: Gyarmati (Májer, Punyi)

Spartacus: Megyeri – Szokol, Máté, Rubus, Farkas – Kónya (Dragóner, 89.), Kártik – Tisza (Rezes, 73.), Rudolf, Szécsi– Takács (Holdampf, 82.). Vezetőedző: Dajka László.

Szolnok: Gazsi– Kenderes, Balogh, Papp, Magyar (Tóth B., 65.) – Hajba, Berdó (Olasz, 64.) – Pintér (Pantovics, 64.), Dedics , Tóth L. – Rokszin. Vezetőedző: Balogh Pál.

Gól: Rokszin (0–1) a 16., Rudolf (1–1) a 23., Hajba (1–2) a 26., Rubus (2–2) a 27., Kártik (3–2) a 48., Tóth L. (3–3) a 79., Kártik (4–3) a 92. percben

Mesterszemmel

Dajka László: – Nagyon sokat tettek azért a játékosok, hogy happy end legyen a vége. A hosszú hetek sikertelensége még benne volt a csapatban, aztán a második félidő elején eldönthettük volna a mérkőzést, ehelyett egyenlített az ellenfél. Dicséret illeti a srácokat, hogy hittek abban, ezt a mérkőzést az utolsó pillanatban is meg tudjuk nyerni. Kártik Bálintot nagyon meg fogom dicsérni, nagy része volt ebben a győzelemben.

Balogh Pál: – Közönségszórakoztató mérkőzés volt, előrefelé nagyon jól futballoztunk, gyorsak és kombinatívak voltunk, de a kétszeri előnyünket sokáig nem élvezhettük. A második félidő kezdeti zavarán sikerült felülkerekedni, de most három szerzett góllal sem tudtunk pontot szerezni.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA