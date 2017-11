Videó: Tarol Barbi új klipje! Ötmillió megtekintés csupán három hét alatt

Hajmeresztő tény: az X-Faktor tehetségkutató sonkádi győztese, Opitz Barbara első videoklipjét több mint 14 millión nézték meg a legnagyobb nyilvános videomegosztó webhelyen. A Végem elképesztő sikere után nem volt vége a pozitív visszacsatolások áradatának, így természetesen lett az a pénz, hogy elkészüljön a következő opus, a Nincs az a pénz. Burai Krisztiánnal közösen adják elő azt a számot, ami mindössze három hét leforgása alatt közel ötmilliós nézettségre tett szert. A „félmagyarországnyi” mutató egészen különleges az X-Faktor utóbbi kiírásának győztesétől.

– Már nagyon vártam azt a pillanatot, hogy elkészüljön a Nincs az a pénz, melynek videoklipjét Czoller Bence rendezte, a dalszerzője és szövegírója pedig az a Burai Krisztián, aki énekel is a „feat” dalban – kezdte reagálását érdeklődésünkre Opitz Barbara, majd hozzáfűzte: – Krisztián a saját tapasztalataiból is merített a dalszövegben, ami a szerelmi és a féltékenységi reakciókról szól. Mivel az afrobeat és az R&B reggaeton stíluselemekből áll a dal, ehhez mérten választottuk ki a helyszínt, a Boráros teret. Vettünk fel jeleneteket a Duna-parton, és a gördeszka-, valamint a kosárlabdapálya is ott van, némi amerikai vonalat is belevittünk a látványvilágba. A klipben féltékeny szerelmes lányt alakítok. Az egyik jelenetben meglátom, hogy a szerelmem egy másik lánnyal beszélget, és érzékelhetően jól érzik magukat egymás társaságában, ekkor megsértődök, és mindenféle gondolatok kavarognak a fejemben. Ekkor Krisztián rám pillant, odajön hozzám, és mindent megmagyaráz: kifejezi, hogy semmi okom a féltékenykedésre, és hogy ugyanúgy szeret engem, mint én őt. A klipet táncrészekkel tettük színesebbé. A forgatáson mindenki kihozni magából a maximumot reggel nyolctól délután fél ötig, nagyon élveztük azt a napot.

Amikor csak teheti, hazatér Sonkádra.

– Jólesik látni azokat az embereket, akiknek az arcuk ismerős. Szeretem a rendezvényeket, ahol érzem a közönség szeretetét – említette Barbara, akinek az éneklés, a zene a legjobb kikapcsolódása. A Nincs az a pénz nézettsége bizonyítja, hogy hálás a hallgatósága, vevők a zenéjére, így aztán komoly rajongótáborral büszkélkedhet. Ötmillió megtekintés alig három hét alatt… Hajmeresztő!

KM-LTL

