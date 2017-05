Nyíregyháza, Kállósemjén – Tornádó volt a Tolna megyei Bátán, és több településen is jégeső pusztított – számolt be az M1 aktuális csatorna híradója szerda este. A heves zivatarok, illetve felhőszakadás veszélye miatt az ország középső és keleti részein számos járásban elsőfokú riasztás volt érvényben. Megyénkben is megérkezett az eső, hol kisebb, hol nagyobb intenzitással esett.



Volt, ahol villámlott, és több helyen jég is esett. A katasztrófavédelem ügyelete lapzárta előtt arról adott tájékoztatást, hogy Kállósemjénben több családi ház pincéjébe tört be a víz, amit ki kellett szivattyúzni. Csütörtökön napközben jobbára a Tiszántúlon és Borsodban lehet zivatar, várhatóan heves kísérőjelenségek és felhőszakadás nélkül. KM-MTI Felhőszakadás, jégeső Kállósemjénben: Forrás: youtube / szabolcs978