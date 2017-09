Vidor: Alaposan megmozgatta a közönséget az Irie Maffia, ma este színpadon a Hiperkarma!

Szeder koncert

Irie Maffia koncert

Csángálló koncert

A zsűrielnök a nézőket is díjazná

Benedek Miklós szívesen magával vinné a nyíregyházi közönséget.

A korábbi években többször is közreműködőként vett részt a VIDOR Fesztiválon Benedek Miklós, aki az idén már a színházi versenyprogram zsűrielnökeként érkezett Nyíregyházára. A Kossuth-díjas színész, rendező szerda délután a MŰvész Stúdióban mesélt a pályájáról, a szerepeiről, emlékezetes alakításairól.

– A nyíregyházi közönség szereti a színészeket és a társulatokat, és mindenért hálás – még a kevésbé jó előadásokért is, ezért ha lehet, én a nézőket is díjaznám – mondta elöljáróban. Sediánszky Nóra, a Móricz Zsigmond Színház művészeti tanácsadója felidézett egy interjút, amelyben Benedek Miklós arról beszélt: azt a humort szereti, amelyik nem csak nevettetni tud, de arra is képes, hogy összefacsarodjon tőle a szív.

Nagyon bátrak voltak

– A Játékszínben próbáltuk a Hyppolit, a lakájt, és sokszor felmerült a kérdés: hogyan lehet sikerre vinni a darabot úgy, hogy előttünk olyan színészóriások játszották, mint amilyen Kabos Gyula és Csortos Gyula? A rendező, Verebes István azt mondta, adjuk magunkat, és ne akarjunk másolni senkit. Szacsival (Szacsvay László, a szerk.) így is tettünk, az utolsó mondatot viszont én Csortos hangján, Szacsi pedig Kabos hangján mondtuk el. Az emlékezés ezen formája az addig hangos vígjáték hangulatát egy pillanat alatt megváltoztatta, és megszólította a lelkeket – én az ilyen típusú humort kedvelem – mondta Benedek Miklós, akiről kiderült: a kabaré a vérében van.

Benedek Miklóssal Sediánszky Nóra beszélgetett Fotó: Sipeki Péter © Benedek Miklóssal Sediánszky Nóra beszélgetett Fotó: Sipeki Péter

– Édesapám, Benedek Tibor nagyon sokat játszott a Játékszínben, majd a Petőfi, később Jókai színházban és gyerekként mindig ott lebzseltem körülötte, így találkozhattam a műfaj legnagyobbjaival: Kazal Lászlóval, Kibédi Ervinnel és egészen egyszerűen belém ­ivódott a kabaré. Nagyon sajnálom, hogy kiment e műfaj lába alól a talaj, amiben biztos az is benne van, hogy a régi jelenetek nagyon túlbeszéltek: a mai néző már nem tud és nem is akar túl sokáig figyelni és várni egy poénra – mondta a színművész, aki két meghatározó szerepéről is mesélt. Az egyik a Székely Gábor rendezte Catullus, amely fordulópontot jelentette a pályáján és amiről azt mondta: a próbafolyamat alatt tanult meg igazán a darabok mögé látni, és lefordítani a saját nyelvére azt az intenzitást, amelyet a rendező kért. Úgy fogalmazott: azóta is abból él, amit akkor tanult.

A másik jelentős előadás a Budapest Orfeum, amelyet Szacsvay Lászlóval és Császár Angelával játszottak – közel tíz (!) éven át. – Csak egy bemutatóra készültünk, kicsit több lett… Dalok, kuplék, viccek alkották az előadást, amelyet folyamatosan aktualizáltunk, és nagyon bátrak voltunk, hiszen elhangzott például ez a mondat: a népi demokrácia olyan görbe, amelynek minden pontja ugyanolyan távolságra esik a néptől, mint a demokráciától…

A bukást is tanulni kell

Benedek Miklósnak a Színművészeti Egyetemen legendás osztályai voltak, hozzá járt mások mellett Gryllus Dorka, Németh Kristóf, Szávay Viktóra és Stefanovics Angéla is. – Szerettem tanítani, és a hallgatók olyan vizsgaelőadásokat készítettek, hogy a színházak kapkodtak utánuk. De volt egy nagy tévedésem is: két vizsgaelőadást is letiltottam. A hallgatók hálásak voltak, én pedig nagyon karakán dolognak tartottam, de ma már tudom: engednem kellett volna, hogy bemutassák ezeket. Mert a színésznek nem csak a sikert kell megtanulnia kezelni, de a bukást is.

Nem délibáb: ma héttől a Hiperkarma játszik

A Hiperkarma kultusz, végzetesség, ösztön, amely semmi mással nem hasonlítható össze, sokak szerint a 21. század elejének egyik legfontosabb magyar kultuszzenekara – ma héttől a fesztiválon zenélnek.

Mozgásban vannak

Első koncertjük 2000 nyarán volt a Szigeten, és még abban az évben megjelent az azóta ikonikussá vált, gyakran „generációs lemez” jelzővel illetett, cím nélküli első nagylemezük.

Az azóta eltelt időben ezt még három másik követte (Amondó, Konyharegény, Délibáb). A második és harmadik lemez között eltelt időben a zenekar és frontembere, Bérczesi Róbert sorra élték meg a különböző mélységeket, amelyekből a bölcs visszatekintés képességével tértek vissza, azóta pedig megállíthatatlanul mozgásban vannak.

A délibáb címadó dala az idén a Fonogram Magyar Zenei Díj „az év alternatív lemeze” és a Petőfi Zenei Díj „Év Dala” kategóriájában is a jelöltek között volt.

Virtuóz zenészek ma este a nagyszínpadon

A román együttes energiája és játékossága elkápráztatja a rajongókat.

Fél kilenctől hallhatjuk őket Fotó: Vidor.eu © Fél kilenctől hallhatjuk őket Fotó: Vidor.eu

A Fanfare Cio-­cârlia egy 24 fejű „rézszörny”, amely keleties hangzásával koncerttermek és fesztiválok közönségét őrjítette már meg. Energiájuk és kifogyhatatlan játékosságuk rajongók ezreit kápráztatta el Melbourne-től Memphisig, Tokiótól Toulouse-ig. Az apáról fiúra szálló tudást a zenekar tagjai büszkén mutatják be, virtuóz szintre emelve zenei örökségüket, megőrizve a moldvai cigány zene esszenciáját. Az együttes tagjai a zene egyetemes nyelvén mindenhol megértetik magukat, és együtt lüktetnek hallgatóikkal.

Humorral fűszerezett profán istendráma

Háy János darabjában három generáció élete találkozik össze, apák és fiaik a sorsszerűség, tradíciók, megmásíthatatlan és elkerülhetetlen bekövetkezések tanúiként ugyanazt a nevet viselik. Mit örökítünk tovább a gyerekeinknek? Mi történik, ha más sorsát figyelve és minősítve egyszer csak önmagunkra ismerünk? – boncolgatja a kérdéseket a humorral fűszerezett profán istendráma, A Herner Ferike faterja ma héttől a nagyszínpadon, a székesfehérvári Vörösmarty Színház jóvoltából.

Megnevettetik ma a diákokat

Gáti István költő, műfordító arra a lehetetlennek tűnő feladatra vállalkozik ma öttől a MŰvész Stúdióban, hogy az iskolakezdés első napján megnevettesse a diákokat, szüleiket és minden meseszerető felnőttet. Az interaktív mesedélutánon a szerző a kultikus finn gyerekkönyvíró, Kirsi Kunnas Nyakigláb Nyuszi bukfencei című művéről mesél, amelyet az idei Könyvhétre fordított le, majd felolvas a Tök Magda kalandjai című, készülő verses meseregényéből. A diákok, kicsik és nagyok garantáltan dőlni fognak a nevetéstől, a házigazda Béres Tamás író, szerkesztő lesz.

Megkérdeztük: Miért szereti a VIDOR Fesztivált?

– Nyíregyháza ilyenkor az ország közepe. Amióta itt élek, mindig is az volt a vágyam, hogy minél többen ismerjék és szeressék meg Magyarország ezen szegletét, ahogy tettem és teszem én is lassan 30 éve. – Pregitzer Fruzsina

– Nekem a VIDOR Fesztivál évek óta olyan seregszemle, ahol mindig minőségi szórakoztatás garantálható. Büszke vagyok rá, hogy amióta van VIDOR, szinte minden évben jelen lehettem én is valamelyik előadásommal. Jó ide évről évre visszatérni. – Kovács Patrícia

– Nekem a VIDOR Fesztivál Nyíregyháza avignoni hangulatát jelenti. Huszonöt évesen jártam ott, és minden évben számomra ezt idézi fel. – Horváth László Attila

Mindennap friss karikatúrák!

A VIDOR Fesztivál pénteki programjai

NYÍREGYHÁZA

Móricz Zsigmond Színház

Nagyszínpad

19 óra: A Herner Ferike faterja – Vörösmarty Színház, Székesfehérvár

Krúdy Kamara

18 és 22 óra: Illúziók – Vörösmarty Színház, Székesfehérvár, Rózsavölgyi Szalon Arts&Café, Budapest

MŰvész Stúdió

17 óra: Irodalmi kávéház – Humor a gyermekirodalomban

Móricz Zsigmond Színház Galéria

18.30: Színház az egész világ – fotókiállítás

Kossuth tér

Nagyszínpad

19 óra: Hiperkarma-

koncert

20.30: Fanfare Ciocărlia-koncert

Kisszínpad

17.30: Ezza-koncert

22 óra: The Irish Coffee

13–1 óra: VIDOR Terasz

16–20 óra: Baptista tevékeny szeretet misszió

16–19 óra: Pantomim és performansz

Korzó Színpad

22 óra: Filmvetítés: Tékasztorik

Hősök tere

15.30: Vidám Manók, 16 óra: Vitéz László és Vas Juliska

Kossuth téri szökőkút előtt

16 órától: Jojó Show, Gyertyán Balázs, Kokszi, Csocsó bohóc

Korzó épülete előtt

16.30: Szabolcs Koncert Fúvószenekar

Korzó épülete előtt, 17.30: Varázs Tamás

Városháza előtt

16 órától: Flip Unit Team, Kokszi, Street Comedy Show, gólyalábasok

Országzászló tér

16 óra: Demecseri Zeneiskola, 17 óra: Back Stage, 18 óra: Prémvadászok

Házasságkötő terem előtt

16 óra: Varázs Tamás

17 óra: Csocsó bohóc

Dózsa György utca sétáló szakasza

15.30: Hangsobrass 16.20: Girincsi Duó 16.50: Ukulele Trió

Városalapítók tere

17 óra: Flip Unit Team 17.30: Gyertyán Balázs

Krúdy Gyula Art Mozi

17.30: Halálos iramban 8.

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szabó Lőrinc Tagintézmény

15 óra: Pelikánmadár

MEZŐLADÁNY

Művelődési ház

10 óra: Vitéz László és Vas Juliska

FÁBIÁNHÁZA

Napköziotthonos óvoda

10 óra: Sárkányölő Krisztián

RÉTKÖZBERENCS

Napköziotthonos óvoda

10 óra: A bátor kiskacsák

TEREM

Integrált közösségi tér

10 óra: Pelikánmadár

GYŐRTELEK

Napsugár óvoda

14 óra: Sárkányölő Krisztián

VISSZA A KEZDŐOLDALRA