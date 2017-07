Vidor Fesztivál – 18 előadás versenyez a színházi programban

Kirják Róbert, a szervező Móricz Zsigmond Színház ügyvezető igazgatója pénteki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a fesztivál ebben az évben is igyekszik a magyarországi vígjátéktermés legjavát bemutatni a közönségnek. Az előadások válogatását már a tavalyi fesztivál után elkezdték, az idei seregszemlére valamennyi, Magyarországon működő színház és színtársulat ajánlhatott két-két, a fesztivál profiljába illő produkciót.

Minden fesztiválnapon két előadást tartanak. A nagyszínpadon a Bartók Kamaraszínház Háy János Rák Jóska, dán királyfi című tragikomédiáját, a Nemzeti Színház Szergej Medvegyev Fodrásznő című művét, a Vígszínház Woody Allen Szentivánéji szexkomédiáját, a Vörösmarty Színház Háy János A Herner Ferike faterja című darabját, a Játékszín Ray Cooney és John Chapman Kölcsönlakását, a József Attila Színház Giulio Scarnacci és Renzo Terebusia Kaviár és lencse című komédiáját, az Orlai Produkciós Iroda Dés Mihálytól a Pesti barokkot, a Budaörsi Latinovics Színház pedig Alfonso Paso Hazudj inkább, kedvesem! című vígjátékát mutatja be, míg a Jászai Mari Színház-Népház, a Nézőművészeti Kft., a Szkéné Színház és a Vádli Alkalmi Színházi Társulás közös produkciójában Székely Csaba Kutyaharapás című darabját láthatja a közönség.

A Krúdy Kamarában Szabó Borbála Szülői értekezlet című darabját a Füge Produkció, Olt Tamás és Vaszkó Bence Rejtő Jenő élete és művei alapján írt komédiáját, a Szájon lőtt tigrist a Nemzeti Színház, Lionel Goldstein Halpern és Johnson című vígjátékát a budapesti Gólem Színház, Dunai Ferenc A nadrág című komédiáját a Karinthy Színház, Romain Gary Salamon király szorong című darabját pedig a Rózsavölgyi Szalon Arts&Café mutatja be. Az Orlai Produkciós Iroda Billy van Zandt és Jane Milmore Bocs, félrement! című művével érkezik, Vinnai András Fear the Szaknévsor! című “rémtörténetét a szolgáltatói szektorból” a Dumaszínház adja elő, Ivan Viripajev Illúziók című színművét a székesfehérvári Vörösmarty Színház hozza el Nyíregyházára a Rózsavölgyi Szalon Arts&Caféval közösen, amely a zárónapon Neil Labute Valami csaj(ok) című művét is bemutatja.

A hattagú Vidor-zsűri elnöke Benedek Miklós Kossuth- és Jászai Mari-díjas művész lesz, négy ítész a nézők közül kerül ki, a színészeket pedig Széles Zita, a Móricz Zsigmond Színház művésze képviseli.

Az igazgató megjegyezte, hogy a színház bérletesei július 15-től online, július 17-től pedig a színház jegyirodájában is megvehetik belépőiket, július 24-től pedig bárki megvásárolhatja a fesztivál színházi előadásaira szóló jegyeket.

– MTI –

