Vidor: Nem volt elég a szerdai 30Y? Kezeket a magasba, ma Irie Maffia koncert!

Se bunda, se botrány: vakablak

Fantasztikus hangulat, kiváló teljesítmények, remek limerickek a bajnoki döntőn.

Az év legnagyobb hazai rendezésű sporteseménye a vizes világbajnokság volt, ám aki ott volt a MŰvész Stúdióban kedd délután, megtapasztalhatta: a limerickíró bajnokság döntője szervezésben és sportteljesítményben is felvette a versenyt a vébével.

Állati jó volt!

A már a belépőjével hatalmas ovációt és tapsot kiváltó Illyés Ákos vezetésével a távolbeugró világbajnok (Jenei Judit), a pehelysúlyú filmszinkronúszás bajnoka (Kuthy Patrícia), az a capella SC olimpiai bajnoka (Nyomtató Enikő), a 100 méteres moonwalk-bajnok (Horváth Sebestyén Sándor) és a Viktor de France többszörös győztese (Horváth Viktor) kiváló hangulatú összecsapáson mérték össze erejüket.

A viadalon a sport mellett nagy szerepe volt a kultúrának és a turisztikának is, a III. Nyírségi Limerickbajnokság döntőjében ugyanis a versenyzők a pályázatunkra beérkezett ötsorosokat úgy adták elő, hogy abban a Nyíregyházi Állatpark lakói is a segítségükre voltak. A MŰvész megtelt alkotókkal és szurkolókkal, egy gombostűt sem leejteni a teremben – gombokat annál inkább: de erről egy kicsit később.

Némafilmes ötsoros?!

A Vörös Postakocsi, a Móricz Zsigmond Színház és a Kelet-Magyarország versenyére több mint hatszáz (!) alkotás érkezett. Az előzsűri (dr. Karádi Zsolt és Száraz Ancsa) négy csapatot és huszonöt egyéni jelentkezőt juttatott a fináléba, amit Pál Göttinger (civilben a színház főrendezője, időnként száguldó riporter …) fantasztikus furulyaszólóval, fergeteges ír tánccal és biztoskezű zongorajátékkal kezdett. A középdöntős limerickeket teveháton ülve, lovakat csutakolva, elefántokat simogatva, vagy éppen a Sóstói-tavon csónakázva adták elő a versenyzők, a nézők pedig remekül szórakoztak. A csapatdöntőbe jutott versikéket élőben, ráadásul sportolva szavalták el a művészek, a nézők szavazatai alapján (mindenki arra adta a voksát, pontosabban a gombját, amelyik jelige elnyerte a tetszését) a döntőbe végül a This krími náció és a Bundabotrány került.

Fantasztikus volt a hangulat, a finalista limerickeket pedig soronként, filmes műfajokra támaszkodva is hallhatta a közönség: volt thriller, horror, némafilm és western is, a versenyzők pedig állták a sarat és színházi élménnyé varázsolták az ötosorosokat. Nagy csatában végül a Bunda­botrány győzedelmeskedett, így övék lett az egy ládányi Gunness sör – a díjat a csapat nevében Kulcsár Attila vette át. Fokozódott az izgalom, következett az egyéni döntő, amelyben Vakablak küzdött Frank Cafkával, és bár nagyon kevésen múlott, de az előbbi jelige vitte el a pálmát.

Hatalmas ováció követte a bejelentést, és rögtön ki is derült: a jelige szintén Kulcsár Attilát takarta. Ilyen még soha nem fordult elő, így a keddi döntő igazán emlékezetes marad – nem csak az alkotóknak, de minden résztvevőnek. Köszönet jár ezért teátrum színészeinek, akik szívüket-lelküket beletették a döntőbe és a lelkes nézőknek, akik örömmel jöttek és remélhetőleg vidáman is távoztak.

A győztes limerickek

Az egyéni győztes limerick

Van egy község, neve Napkor.

Nyugdíjas házában nincs agg-kor.

A vének legénykednek,

anyókák zsűrizhetnek,

ez náluk a Potem-X faktor.

A csapatgyőztes limerick

Egyszer voltam Tiszalökön,

nagyon megbánta a tököm.

Volt ott egy jó csajom,

attól lett a bajom.

Szerdát mondott csütörtökön.

Gyászol a VIDOR, elhunyt Makk Károly rendező

Életének 92. évében, szerdán elhunyt Makk Károly Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendező, a magyar mozgókép mestere, a nemzet művésze, a Liliomfi, s több film-klasszikus alkotója.

Makk Károly éveken keresztül volt a VIDOR Fesztivál zsűrijének az elnöke.

Életműdíj Jordán Tamásnak

A keddi előadás után vehette át az elismerést a művész.

Jordán Tamásnak ítélték az Életműdíjat a VIDOR Fesztiválon. A közönség állva tapsolta a színművészt, aki rendhagyó módon nem a fesztivál után, hanem a versenyprogram közepén, előadás után vehette át a legnagyobb VIDOR elismerésnek számító Hyppolyt-díjat Benedek Miklóstól, a zsűri elnökétől, valamint Kirják Róberttől, a fesztivált szervező Móricz Zsigmond Színház ügyvezető igazgatójától.

A Kossuth és Jászai Mari-díjas színészt, rendezőt, igazgatót nem először ismerte el a VIDOR-zsűri: 2012-ben a Széllel szembe – poénok és poémák című stand up-estjét különdíjjal jutalmazták, a nagyszerű művész az idén a Salamon király szorong című komédiával érkezett Nyíregyházára.

Legyen részese a Maffia szuper bulijának!

Valódi szupercsapat érkezik a fesztiválra: az Irie Maffia.

Aki egy nagyot akar bulizni, annak ma fél kilenctől a Kossuth téren a helye: jön az Irie Maffia!

A 2005-ben alakult együttes rövid idő alatt az egyik legjobb magyar koncertzenekar lett, mára a fesztiválok nagyszínpadain és a legnagyobb klubokban láthatjuk őket országszerte. Játszottak már Robbie Williams, Wiz Khalifa és Snoop Dog előtt is, ami nem csoda, hiszen a reggae, hiphop, rock és funk határait egymásba mosó banda igazi supergroup: nem csak a négy frontember, de a mögöttük álló zenekar is sokat letett már a zenei élet színpadára.

A 2013-ban megjelent Nagyon jó lesz igazi slágerparádé volt: a Zene Zeng, a Feeling Great, a Fever In Her Eyes, a Badest, vagy az Akkezdet Phiaival közös Livin’ It Easy mind nagy bulikedvencekké nőtték ki magukat. A sikerszéria azóta sem maradt abba, a Bajnok című daluk példéul a Bátor Tábor 15 éves Behind the Clouds kampányának is része volt.

Mesés délután lesz, nem vitás

A Vörös Postakocsi és a Móricz Zsigmond Színház közös programja várja az érdeklődőket ma délután ötkor a MŰvész Stúdióban. Az esemény vendége Boldizsár Ildikó író, mesekutató, meseterapeuta lesz, a házigazda Kováts Judit író, közreműködnek a teátrum művészei: Rák Zoltán, Dézsi Darinka, Kosik Anita és Gulácsi Tamás.

Megkérdeztük: Miért szereti a VIDOR Fesztivált?

– Számomra a VIDOR Fesztivál a kiváló színházi versenyprogramot, és a szórakozni vágyó, ugyanakkor értő közönséget jelenti. Mindig szívesen jövök Nyíregyházára. – Hernádi Judit.

– Nyíregyházán általában nagyon jó a közönség, szerencsére gyakran megfordultam itt az utóbbi években, de csak most jövök először, amióta „nagymama lettem”. – Kern András.

Az átveréseknek vége!

Érezte már azt, hogy ki van szolgáltatva a szolgáltatói szektor kényének-kedvének? Vállalkozók ezrei fenik ránk a fogukat, hogy megkopasszanak, ám az átveréseknek ezennel vége! A Dumaszínház Fear the szaknévsor című előadása ma hattól és tíztől a Krúdy kamarában véget vet az önkénynek. Persze ne feledjék, hogy a színház is szolgáltatás! Ha beülnek, fel lesznek ültetve!

A VIDOR Fesztivál csütörtöki programjai

NYÍREGYHÁZA

Móricz Zsigmond Színház

Nagyszínpad

19 óra: Pesti barokk – Orlai Produkció, Budapest

Krúdy Kamara

18 és 22 óra: Fear the Szaknévsor! – Dumaszínház, Budapest

MŰvész Stúdió

17 óra: Művészasztal – mese, mese, mátka… felnőtteknek

20 óra: Beszélgetés Vinnai András íróval

Kossuth tér

Nagyszínpad

19 óra: Szeder-koncert

20.30: Irie Maffia

Kisszínpad

17.30: Csángálló-koncert

Hősök tere

15.30: Vidám Manók

16 óra: Róka szolga

Kossuth téri szökőkút

16 órától: Jojó Show, Varázs Tamás, Csocsó bohóc, Agni Triom

Korzó épülete előtt

16 óra: No Dress Code, 17.30: Flip Unit Team

Városháza előtt

16 órától: Csocsó bohóc, Flip Unit Team, Street Comedy Show

Országzászló tér

16.30: Replay, 17 óra: Szívtiproll, 18 óra: LK Beat

Házasságkötő terem előtt

16 óra: Kokszi, 17 óra: Varázs Tamás

Sétáló utca

15.30: Szent Imre Zeneiskola, 16.20: Anderzen Duó, 16.40: Muzsika Zeneiskola

Cinema City

14.30: Háziúr kiadó

18.30: Másodállás

Városalapítók tere

17 óra: Agni Triom

17.30: Kokszi

Krúdy Gyula Art Mozi

17.30: Alibi.com

AJAK

Rozmaring óvoda

11 óra: Sárkányölő Krisztián

KÓTAJ

Gyöngyszem óvoda

10 óra: Róka szolga

VÁSÁROSNAMÉNY

Művelődési Központ

19 óra: Prah-milliomosok

