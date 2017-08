Vidor: Szenzációs volt a The Qualitons, ma délután limerickdöntő!

Lassan a feléhez közeledik a VIDOR Fesztivál, amely színházi előadásokkal, kiállításokkal, irodalmi estekkel, táncházakkal, bábszínházi előadásokkal, koncertekkel várja a nyíregyháziakat és az ide érkezőket.

Az újításokat nagyon jól fogadták a látogatók: a VIDOR Terasz már az első este sokak kedvence lett, és a nagyszínpadi koncerteket is rengetegen nézték a hatalmas LED-falon. És bár a fesztiválból már csak öt nap van hátra, nincs okunk a szomorkodásra, hiszen szombatig még rengeteg nagyszerű élmény vár ránk.

Ma például jön a 3. Nyírségi Limerickíró Bajnokság döntője! A versengést ezúttal is a Móricz Zsigmond Színház, A Vörös Postakocsi folyóirat és lapunk hirdette meg, felhívásunkra pedig özönlöttek az alkotások.

Több mint hétszáz ötsoros érkezett be, a limerickeket a színház, a folyóirat és lapunk képviselői előzsűrizték, a döntőt pedig ma 17 órától rendezzük a MŰvész Stúdióban. Várunk minden szerzőt, de természetesen a szurkolókat is szívesen látjuk, hiszen a végső győztesről a közönség dönt. A már hagyományossá vált versengés döntőjét ezúttal is Illyés Ákos, a Móricz Zsigmond Színház művésze rendezi, közreműködnek a társulat tagjai.

Vétek lenne kihagyni őket!

A zenekedvelők eddig sem panaszkodhattak a fesztiváli felhozatalra, az elkövetkező napok pedig valódi sztárparádét ígérnek.

Ma héttől a nagyszínpadon Petruska zenél – a fiatalember igazi kuriózumnak számít a hazai könnyűzenei életben. A hagyományos rockzenei felállást mellőző, minimalista formációja meglepő erővel tölti be a színpadokat. A dalszerző-énekes fél évtizede tartó munkásságának két nagylemez, több száz klub- és fesztiválkoncert, valamint számos szakmai elismerés az eredménye, olyan médiamegjelenésekkel, mint a 2016-os Dal című tévéműsor, vagy az idei NAGY-SZÍN-PAD. Intelligens humorral fűszerezett, őszinte előadásmódja, igényes zenei játékossága közkedvelt a mai húszas-harmincas generáció körében, gondolatokban gazdag, szókimondó szerzeményei a fiatal zenésznemzedék meghatározó alakjává teszik. Ma a VIDOR közönsége is megtapasztalhatja egyedi stílusát, különleges vonzerejét.

Elismerő kritika

Petruska után egy másik kivételes tehetség lép fel. A Herczku Ágnes és Nikola Parov páros alkotómunkájában vérfrissítésként hatott a három éve megalakított Banda – őket láthatjuk/hallhatjuk fél kilenctől. A zenekar a magyarországi és a határokon túl élő magyarok, valamint a környező nemzetek népzenéjéhez is bátran és hitelesen nyúl. Ösztönös kíváncsiság hajtja a zenekart a mindenkori repertoár kialakításában, vagy a nagy elődök kutatásaira, vagy saját gyűjtéseikre támaszkodva.

A világ legrangosabb világzenei listáját, a World Music Charts Europe toplistát huszonöt ország ötven világzenei szakembere havonta állítja össze – Herczku Ágnes Bandázom című lemeze két hónapon át szerepelt rajta, de a két legnevesebb nemzetközi világzenei szaklap is elismerő kritikát jelentetett meg az albumról. Minden bizonnyal a ma esti koncerten is elhangzik a lemez azon dala, amely felkerült a Songlines magazin Top Of The World, valamint a WOMEX válogatás CD-jére is.

VIDOR Liget: kell egy hely

Kell egy csendes hely, ahol megállhatunk emlékezni.

Tavaly a fesztivál kapott egy területet a Bujtosi-tó északnyugati oldalán, ahol a VIDOR létrehozói, szervezői egy ligetet alakítottak ki – olyan csendes, méltóságteljes helyet, ahol a legnagyobb rohanás közepette is meg lehet (és meg is kell) állni időnként. Emlékezni egykori kollégákra, barátokra, közös emlékekre.

Egy évvel ezelőtt azoknak a tiszteletére ültettek el egy-egy fát, akik az elmúlt évek alatt nagyon sokat tettek a fesztivál sikeréért, de már nem lehetnek köztünk. Így a jövőben nemcsak a hozzátartozók és kollégák, de fák is őrzik Bacsó Péter, Bárdy György, Dózsa Márk, Huszár Zsolt, Kemény Henrik, Kováts István, Rajhona Ádám és Somlai Sándor emlékét. A VIDOR Égi Társulatának azóta sajnos több tagja lett, így az idén újabb nyolc fát ültetnek el volt kollégákra, barátokra és szép percekre emlékezve a csatlakozni kívánó, ide érkező társulatokkal, fellépő együttesekkel és mindenkivel együtt, akiknek fontos a mosoly.

A szervezők mindenkit várnak a közös megemlékezésre kedden négy órától.

Akiknek fát ültetnek

Kedden 16 órától Safranek Károly, Garas Dezső, Kaszás Attila, Iglódi István, Sztankay István, Józsa Imre, Jókai Anna és Zombor József emléke előtt tisztelegve ültetnek fákat a VIDOR Ligetben.

Öttalálatos lottónyeremény Máriapócson

A kulturális központban ma este héttől a Dezsavü Színkör Spiró György Prah – Millomosok című keserű komédiáját mutatja be.

A darab két szereplőjével, egy házaspárral megtörténik az a csoda, amiről a legtöbben csak álmodunk: öttalálatosuk van a lottón. Álmodozni könnyű, örülni viszont nehéz. A félelmetes fecni felszakítja bennük a mérgező múltat. A házaspár nem tud mit kezdeni az ölébe hullott lehetőséggel, hisz már nem vásárolhatják vissza az elmúlt éveket, és már nem válthatják meg a közös jövőjüket sem.

Megkérdeztük: Mi a véleménye a VIDOR Fesztiválról?

– Eddig csak jöttem-mentem, de most egy hétig magam is nyíregyházi lakos leszek. – Benedek Miklós, a színházi zsűri elnöke.

– Bár csak egy hétig tart, egy évre fesztiválhangulatot csinál. – Puskás Tivadar, a Móricz Zsigmond színház színésze.

– Nekem a VIDOR a színházi kéz rajtatartása a nézői igény ütőerén, nagyon komoly hatékonysággal. – Szente Vajk, rendező.

Ősbemutató a fesztiválon

Az orgonakoncerteknek a fesztiválon több éves hagyományuk van, az idén igazi kuriózum vár a közönségre: nyíregyházi ősbemutatóként Petr Eben cseh zeneszerző Jób című orgonaciklusát hallhatják az érdeklődők. Az orgonaciklus előadója Kiss Zoltán orgonaművész, a Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanára, az Evangélikus Nagytemplom orgonistája, a narrátor Tirpák Ferenc, a Vikár iskola tanára lesz. A különleges előadásnak ma délután fél öttől a római katolikus társszékesegyház ad otthont.

A VIDOR Fesztivál keddi programjai

NYÍREGYHÁZA

Móricz Zsigmond Színház

Nagyszínpad

19 óra: Kaviár és lencse – József Attila Színház, Budapest

Krúdy Kamara

18 és 22 óra: Salamon király szorong – Rózsavölgyi Szalon Arts&Café, Budapest

Művész Stúdió

17 óra: A 3. Nyírségi Limerick bajnokság döntője

Befogad és kitaszít a világ – elmarad

Galéria

18.30: Színház az egész világ – kiállítás

Kossuth tér

Nagyszínpad

19 óra: Petruska-koncert

20.30: Herczku Ági és a Banda-koncert

Kisszínpad

17.30: Buda Folk Band

13–1 óra: VIDOR Terasz

16–19 óra: Pantomim és performansz

Hősök tere

15.30: Vidám Manók, 16 óra: Talizmán

VIDOR Liget

16 óra: VIDOR Liget

Váci Mihály Kulturális Központ

19 óra: Vihar a biliben –Kovács András Péter estje

Kossuth téri szökőkút előtt

16 órától: Buborékshow, Rike, Agni Triom, Kokszi

Korzó épülete előtt

16.30: Citrom Band, Csocsó bohóc

Városháza előtt

16 órától: Csocsó bohóc, Agni Triom, Street Comedy Show, gólyalábasok

Országzászló tér

16 órától: Vikár Zeneiskola, Lakatos-Bogdán Duó, Sex-tet, Lakatos-Bogdán Duó

Házasságkötő terem előtt

16 és 17 óra: Art Ariff

Római Katolikus Társszékesegyház

16.30: Orgonakoncert

Városalapítók tere

17 óra: Kokszi, 17.30: Rike

Dózsa György utca sétáló szakasza

15.30: Mojo man, 16.30: Perpetuum

Krúdy Gyula Art Mozi

17.30: Bridget Jones babát vár

Cinema City

14.30: Másodállás, 18.30: Háziúr kiadó

ILK

Általános Iskola

10 óra: Talizmán

MÁRIAPÓCS

Kulturális központ

19 óra: Prah-milliomosok – DEZSAVÜ Színkör

