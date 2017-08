Vidor: Tombolt a tömeg a Zubolyra, ma este jön a The Qualitons és a Mörk!

Vasárnapi események:

Sok nagy fesztivál elbújhat a VIDOR mögött – mondták a nyitókoncertet adó Margaret Island tagjai.

Az idei fesztivál első koncertjét a Margaret Island adta, az együttes tagjai a fellépés előtt örömmel álltak a Mustár FM önkéntese, Alföldi Dániel mikrofonja elé. Kiderült: az egyik legnagyobb rajongójuk a Nyíregyházi Állatparkban dolgozik, így amikor a legutóbb a városban jártak, bepillanthattak a park kulisszái mögé. De nem csak a zoo nyűgözte le zenekar tagjait. Azt mondták, sok nagy fesztivál elbújhat a VIDOR mögött: fantasztikus a színpad, a fogadtatás és a hangulat – öröm itt zenélni.

– A magyar népzene akkor működik jól a dalokban, ha nem erőltetett, az, hogy ennyien szeretik a stílusunkat, talán annak is köszönhető, hogy a mi nyelvünkön könnyedén szólalnak meg a népdalok. Ez egy olyan kincs itt, Európa közepén, ami még mindig felfedezésre vár, mi pedig szeretünk ennek a részesei lenni – mesélték.

Az elmúlt három év nagyon mozgalmas volt, de mára megpróbálták megtalálni az egyensúlyt a dalírás, a lemez- és klipkészítés, illetve a fellépések között. Egyre fontosabb, hogy minőségi időt töltsenek együtt, és hogy valóban megéljék a koncertjeiket. Erre nagy szükségük van, mint ahogy a jó élményekre is – az olyanokra például, mint amikor a lezárt Szabadság-hídon zenéltek, és együtt énekelt velük mindenki.

Mozgalmas lesz az ősz is

A beszélgetésből kiderült, hogy az elkövetkező időszakban sem fognak unatkozni, hiszen klipet készítenek, turnéra indulnak, majd elkezdenek készülni a harmadik lemezükre. Szívesen lépnek fel külföldön, mert kíváncsiak arra, hogy a különböző kultúrákban élők hogyan reagálnak a magyar nyelvű dalokra, és szeretnének létrehozni egy nemzetközi bázist is, de számukra Magyarország a legfontosabb. Mindent megtesznek azért, hogy folyamatosan fejlődjenek, egy dolog azonban soha nem fog megváltozni: a zenéjük mindig őszinte lesz, és szívből fog szólni.

Valódi zenei unikumok a téren

A hétfő is remek koncerteket tartogat! A hétkor színpadra lépő The Qualitons zenekar stílusára főként az 1960–70-es évek zenei világa hatott, sajátos funk–rock–beat zenéjük igazi unikumnak számít a hazai könnyűzenei platformon. Koncertjeiket a vokális slágerek, a groove-os lüktetés, a pszichedélia és az improvizáció különleges találkozása jellemzi.

A The Qualitons-t fél kilenckor a Mörk zenekar követi. Extrém pop vagy stand up jazz, de többnyire soul-funk alapokra épülő szabad szellemű zene jellemzi az együttest, amely gyorsan megtalálta útját a budapesti underground zenei szcéna szívéhez, azzal hogy emberek nappalijában, szokatlan helyszíneken vagy épp híresebb klubokban bűvölték el a nézőket. Rajongótáboruk folyamatosan nő, miközben ők csak csinálják amihez a legjobban értenek: a képzeletünk határait feszegetik szívből jövő zenéjükkel.

Kihagyhatatlan Kontársulat

Hétfőn héttől a nyírbátori kulturális központban Marc Camoletti remek darabját láthatja a közönség: a Boeing, Boeing – Leszállás Párizsban című előadást a vásárosnaményi Kontársulat amatőr csoport mutatja be. A főhős egy francia sztárépítész, akinek három menyasszonya van, a hölgyek pedig a menetrend szerint elkerülik egymást – igen ám, de mi történik, ha kedvezőtlenek a légköri viszonyok? Káosz és katasztrófa…– igazi VIDOR-klasszikus: kihagyhatatlan!

Toldi Miklós is ellátogat a fesztiválra!

A MŰvész Stúdióban hétfőn 17 órától az Arany János-emlékév alkalmából A Vörös Postakocsi és a Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle írói–költői rendhagyó irodalomóra keretében bemutatják elmélyült kutatásaik eredményeit. Felolvassák a Toldi eddig még nem publikált énekét, amelyben Miklós ellátogatott a VIDOR Fesztiválra, majd megismerhetjük a Családi kör, illetve az Ágnes asszony és a Szondi két apródja borzasztó variációit. Ha ez nem lenne elég, belepillanthatunk Petőfi Barguzinból Aranynak küldött leveleibe, végül pedig A walesi bárdok szerzőjének a Móricz Zsigmond Színház előadásairól szóló színikritikáiba is…

Tárkány Művek: friss, ötletes, életigenlő zene

Ma fél hatkor a Tárkány Művek lép a kis­színpadra. Az együttes magyar népzenét és jazzt ötvöz bartóki gondolatokat követve. Céljuk, hogy kialakítsanak egy mai, korszerű, improvizatív zenei stílust, a magyar zenei anyanyelven megfogalmazva. A népzene, jazz, Bartók hármasból a népzene a magyar zenei anyanyelv, a jazz a kortárs improvizatív zene, Bartók pedig a régi és a modern, a magyar és az európai összeillesztője. Jelenlegi zenéjük ennek a hosszú útnak az első állomása, az egymásra találás, egymás műfajának fölfedezése, ismerkedés, ötletelés. Zenéjük friss, ötletes, életigenlő. A kellemes dallamosság mögött mélyebb zenei gondolatok is rejtőznek, így nem csak a szórakozni vágyó, de a műértő hallgatóság is talál magának érdekességet a repertoárjukban.

Kincsek a fejedelmektől

A VIDOR Fesztivál keretében nyitották meg szombaton a tallérokat bemutató kiállítást.

A legértékesebb helyiség megyénkben szombat délután óta Nyíregyházán a Jósa András Múzeumban található. Hogy mitől olyan különleges ez a terem? Attól, hogy erdélyi ezüst tallérok, arany dukátok, a pénzérméket készítő verőszerszámok, továbbá XVI–XVII. századi erdélyi fegyverek várják a kisebb és nagyobb látogatókat.

Rendkívüli történelemórák

Nem véletlen a fiatal vendégek emlegetése, hiszen a középkori várak mindennapi életének hangulatát felidéző makettek is a kiállítás részei a Jósa András Múzeumnak köszönhetően, sőt a házigazda intézmény a saját kiállítási anyagával az erdélyi fejedelmek másfélszázados uralkodásának történetét is bemutatja, így minden bizonnyal számos rendkívüli történelemórát rendeznek majd a november 30-áig megtekinthető kiállításon a pedagógusok a nemsokára kezdődő tanévben.

A Fejedelmeink mesés kincsei című kiállítás szombati megnyitóján dr. Rémiás Tibor, a Jósa András Múzeum igazgatója köszöntötte a vendégeket. Mint elmondta, a Múzeumok Éjszakája után két hónappal ismét egy különleges attrakcióval szerettek volna kedveskedni a múzeumbarátoknak, s így esett a választás a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Nemzeti Múzeum közös vándorkiállítására, amelyet Székesfehérvár után második helyszínként Nyíregyházán tekinthetnek meg az érdeklődők. Az intézmény vezetője utalt arra is, hogy az időpont megválasztása sem véletlen. A tárlat megnyitását a VIDOR Fesztiválhoz időzítették, hogy a Nyíregyházára látogató turisták és kirándulók is megtekinthessék a nem mindennapi gyűjteményt.

Ismerni a magyar múltat

Nyíregyháza alpolgármestere, dr. Ulrich Attila azt emelte ki köszöntőjében, hogy bankbiztonsági szempontból megfelel a gyűjtemény elhelyezése. Szólt arról is, hogy a tárlatnak nagy szerepe van a nemzeti tudat erősítésében.

– Missziót vállalt fel a Magyar Nemzeti Bank, amikor elindította az Értéktár programját, hiszen jelentős magyar értékek mentését és őrzését vállalta fel, s mindezek bemutatásával hozzájárul ahhoz, hogy fiatalok és idősek rácsodálkozhassanak a történelem aprónak tűnő dolgaira – jelentette ki a kiállítást megnyitó beszédében Jakab István, az Országgyűlés alelnöke. – A kiállítás innen Erdély négy városába utazik majd, hogy tudatosítsa az ott élőkben is: megőrizzük a Kárpát-medence magyar értékeit. S célja még ennek a kiállításnak az is, hogy ismerjük a magyar múltat, a szellemi és anyagi értékeket örökítsük át a fiataloknak.

Miért aranyhajú a királylány?

Volt egyszer egy nagyon szomorú királylány. Megsimogatta kopasz fejét, és azt mondta: Jaj! Ezek után jogos a kérdés: a mesének miért az a címe, hogy „Aranyhajú királylány”? Megtudja, aki megnézi a bábszínházi előadást ma négytől a Hősök terén.

Répa Rozi és a törzsvendég

Kiváló szórakoztató színházat akárhol lehet csinálni.

„Nézőbarát akasztásra” invitálta a megrökönyödött publikum tagjait a Kajárpéci Vízirevü társulatának frontembere, Buzás Mihály pénteken a Kossuth téren. A színpad náluk nemes egyszerűséggel vérpaddá alakult, ahol Sobri Jóskát akasztották – volna. Ha nem lettünk volna a VIDOR-on.

Szívszaggató történet

De mivel ott voltunk, a fesztivál legelső délutánján, nem sokkal a hivatalos megnyitó előtt, a művelet elmaradt. Helyette megnézhettük a hírhedt zsivány életének számos fordulatát. A csoport lendületes produkciójában megelevenedett a „százhetven évet” előzetesben töltő, kötél általi halálra ítélt Sobri borzasztó históriája. Nyilván „3D-ben”. Nemcsak azt tudtuk meg, ellenfelei hogyan csukták dutyiba a betyárt, aki azonban a rácsok között is megtalálta az élet értelmét, midőn példát adott a lájtos börtönszexből, hanem arról is képet kaptunk, a gazember miként lett törzsvendége a Répa Roziról elnevezett csehónak. Az utcaszínház elbeszélője, mondhatni narrátora, Buzás Mihály nem akármilyen szövegeket eresztett el! Mondatai között szerepelt Jung, Freud, Brecht, Lobacsevszkij, a Bolyaiak és Kosztolányi, valamint Fazekas Mihály mellett Pilinszky, Picasso és Kandinszkij is. A „szociálisan szenzibilis” úton­álló szívszaggató fordulatokban gazdag történetében a mesélő gyakran idézte a hős örök becsű szavait: „Azt a pici kalapos Jézusát!”: ezzel is megdobogtatva a nézők szívét.

A minimális díszlettel dolgozó Kajárpéci Vízirevü remek előadása arra volt kiváló példa, hogy szórakoztató színházat akárhol lehet csinálni, ha négy-öt (tehetséges) magyar összehajol…

– Karádi Zsolt –

Mocskosszájú gengszterdráma

A nagyszínpadon héttől Kutyaharapás. Nem szőrével, hanem Mucsi Zoltánnal, Kaszás Gergővel, Szikszai Rémusszal. A 18 éven felülieknek szóló előadás szereplői a magyar nyelvterület legkülönbözőbb pontjairól összeszedett emberek, akik megpróbálnak kirabolni egy bankot. Azonos az anyanyelvük, de az útlevelük nem. Az összezártságban az idegek pattanásig feszülnek, mindenki másképp reagál a nyomásra. Csalik és áldozatok, feláldozható sakk­figurák és értékes bábuk egy nagy játsz­mában, amiben senki sem nyerhet – „csak” a nézők.

Kedden délután limerick-döntő!

Az elmúlt két VIDOR Fesztiválon óriási sikere volt a Nyírségi Limerickbajnokságnak, amelyet a Móricz Zsigmond Színház, A Vörös Postakocsi folyóirat és lapunk hirdetett meg. Az elsöprő sikert látva egyértelmű volt a folytatás: a nemes versengést az idén is meghirdettük. Özönlöttek az alkotások, több mint hétszáz ötsoros érkezett be, az alkotásokat a színház, a folyóirat és lapunk képviselői előzsűrizték, a döntőt kedden 17 órától rendezzük a MŰvész Stúdióban. Várunk minden szerzőt, de természetesen a szurkolókat is szívesen látjuk, hiszen a végső győztesről a közönség dönt. A már hagyományossá vált versengés döntőjét ezúttal is Illyés Ákos, a Móricz Zsigmond Színház művésze rendezi, közreműködnek a társulat tagjai.

A VIDOR Fesztivál hétfői programjai

NYÍREGYHÁZA

Móricz Zsigmond Színház

Nagyszínpad

19 óra: Kutyaharapás – Jászai Mari Színház, Népház, Nézőművészeti Kft., Szkéné Színház, Vádli Alkalmi Színházi Társulás, Budapest

Krúdy Kamara

18 és 22 óra: A nadrág – Karinthy Színház, Budapest

Galéria

18.30: Színház az egész világ – fotókiállítás

MŰvész Stúdió

17 óra: „Nem mind Arany” – humoros írások Arany János nyomán

Kossuth tér

Nagyszínpad

19 óra: The Qualitons-koncert

20.30: Mörk-koncert

Kisszínpad

17.30: Tárkány Művek

13–1 óra: VIDOR Terasz

16–19 óra: Pantomim és performansz

Hősök tere

15.30: Vidám Manók, 16 óra: Aranyhajú királylány

Váci Mihály Kulturális Központ

19 óra: Kis ember nagy gonddal jár – Dombóvári István műsora

Pál Gyula Terem

9–17 óra: A 2016-os képzőművészeti ösztöndíjasok kiállítása

Kossuth téri szökőkút előtt

16 órától: Buborékshow, Beautrinity, Agni Triom, Rike

Korzó épülete előtt

16.30: Jazzmed Band, 17.30: Agni Triom

Városháza előtt

16 órától: Kokszi, Street Comedy Show, Beautrinity, gólyalábasok

Országzászló tér

16 órától: Ibrányi Zeneiskola, Midnight Express, Marble Mist

Házasságkötő terem előtt

16 órától: Art Ariff

Cinema City

14.30: Romazuri, 18.30: A sóher

Városalapítók tere

17 órától: Rike, Kokszi

Dózsa György utca sétáló szakasza

15.30: Mentha Projekt, 16.30: Beat-lesz

Krúdy Gyula Art Mozi

17.30: Bridget Jones babát vár

NYÍRBÁTOR

Kulturális Központ

19 óra: Boeing, Boeing – leszállás Párizsban

PIRICSE

Mesevár Óvoda

10 óra: Aranyhajú királylány (zártkörű)

