Vigyázat, vadkelet!

Nyilván a visszapillantót se használta, ám annál agresszívabb volt percekkel később a gondatlan parkolást befejezve. Nem tagadom, a vészfékezés után én is érdeklődtem kicsit az elmeállapota felől, ám látva, hogy habzó szájjal nekem és az autómnak ront, jobbnak láttam tovább gurulni.

Persze aznap történt más is. A kolléganőmet például a biciklijéről akarta leszállítani egy út közepén álldogáló „útonálló”, pusztán mert nem tetszett neki, hogy éppen arra megy, amerre. Egy másik munkatársamat csaknem elütötték a zebrán, s ott is a szabályt vétőnek állt feljebb. Gyors konzíliumot tartva gyorsan meg is állapítottuk: egyre több az agresszió az emberekben, s néha nem csupán túlcsordul az indokolatlan düh, de már az alapvető viselkedési szabályok, emberi normák se számítanak. Nem vitás, értékválságos világban élünk, de szeretném azt hinni, csak a közelgő időjárási front volt az oka mindennek.

– Matyasovszki József –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA