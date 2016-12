Vigyáztak ránk egész évben

Jó helyre került az a közel harmincmillió forint értékű szak- és védőfelszerelés, amelyet a megyei önkéntes mentőszervezetek és tűzoltó-egyesületek képviselői vehettek át csütörtökön a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon.

– Eseményekben és eredményekben egyaránt gazdag esztendőt tudhatunk magunk mögött – értékelt az átadási ünnepség előtt a megyei katasztrófavédelmi igazgató, Varga Béla tűzoltó ezredes. Az év kihívásaként említette a nyári vihart és hatalmas jégverést, amely után országos szintű együttműködést kellett megszervezni és irányítani.

Világbajnok elődök

– A károk felmérésben és a további károkat megelőző munkában kétszáznál is több ember vett részt, zömében önkéntesek, és még Somogyból érkezett segítség. Az operatív törzs Rozsályban állt fel, itt rendezte be központját a megyei védelmi bizottság is – elevenítette fel az eseményeket Varga Béla.

Megyénk ez évi szakmai munkájának magas színvonalát jelzi a Belügyminisztériumtól, a főigazgatóságtól érkezett számos elismerés, no meg az is, hogy ide került ebben az évben az „Év tisztje” cím. Ünnepre is volt mód, ezek közül kiemelkedik az 1906-os milánói világversenyt megnyerő nyíregyházi tűzoltók előtti tisztelgés.

Az igazgató arról is tájékoztatott: jövőre Fehérgyarmaton megkezdik a hivatásos tűzoltó-parancsnokság építését egy 435 millió forintos beruházás keretében.

Szivattyú és búvárruha

A régi rendőrkapitányság területét már előkészítették az építkezéshez, melynek befejeztével a mai katasztrófavédelmi őrs helyett a feladatok magasabb szintű ellátásra lesz lehetőség a szatmár-beregi térségben.

– A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség által kiírt pályázatokra megyénkből tizenöt pályázatot nyújtottak be az önkéntes mentőszervezetekben szerepet vállaló civil szerveződések.

A több mint tízmillió forint értékű támogatásból szivattyúkat, csónakmotort, halradart, száraz búvárruhát, szerszámkészletet, evezőket, mentőmellényeket, védőruhát, védőeszközöket szerezhettek be, valamint oktatási és üzemanyagköltségeket számolhatnak el – ismertette ezt már Gyenge László tűzoltó alezredes, a megyei igazgatóság polgári védelmi főfelügyelője.

Önkéntesek, profi módon

A megyei tűzoltósági főfelügyelő, Leskovics Zoltán tűzoltó alezredes arról beszélt, hogy megyénk területén 32 önkéntes tűzoltó-egyesület működik, az idén 26 egyesület pályázott, és közel 20 millió forint értékben nyertek el szak-és védőfelszerelésekre, képzésekre és működésre forrásokat. Hozzátette: megyénkben három településen (Demecser, Tarpa, Tyukod) működik önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó-egyesület, de jelentős az úgynevezett II. kategóriában lévő egyesületek száma is. Ezek együttműködési megállapodás keretében segítik az önkormányzati és a hivatásos tűzoltók munkáját.

KM-NYZS

VISSZA A KEZDŐOLDALRA