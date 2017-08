A térség országgyűlési képviselője Tilki Attila még a vidám asszonyok közé is beült, és a programok között ugyan a halászléfőző verseny volt a fő attrakció, de nyilván ezt a hal fogása előzi meg. Ennek megfelelően a hagyományos halfogó módszereket is bemutatták a legények. A színpadra szólították a díszpolgárokat és a környékbeli hagyományőrző táncosok is megforgatták a lányokat. Az est vendégei között például Vikidál Gyula is szívesen állt meg egy közös fotó erejéig a rajongókkal.

