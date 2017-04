Virágba boruló kiskertek

Aztán ott vannak a díszcseresznyék (Prunus serrulata), melyeknek őshazája Japán és Kína. Biztosan mindenki hallott már Japánban a cseresznyefa virágzásáról, amikor emberek milliói ünneplik az újjászületést (melyet ez a fa szimbolizál számukra) és az egész ország meseszép virágtengerben úszik. Itthon is nagyon népszerűek, találkozhatunk oszlopos, csüngő és kisebb-nagyobb koronájú fajtáival, s nem utolsósorban a méhek is nagyon szeretik.

Az aranyfa (Forsythia), melyet leginkább aranyesőként ismernek, még tartja magát vakító sárga virágaival, jó tulajdonságai egyike, hogy egész hosszan virágzik. Metszését érdemes közvetlenül a virágzás után elvégezni, amikor is az ifjító metszést is elvégezhetjük rajta, hogy a következő évben se hagyjon alább virágzási kedve.

Gyönyörű magnólia

Szinte mindenhol kinyílt már a gyönyörű magnólia (ismertebb nevén liliomfa, ugyanis virágai a liliom virágához hasonlítanak), mely nemcsak hófehérbe öltözik, hanem esetenként világos- vagy sötét rózsaszínbe, sőt, a citromsárga változata is lenyűgöző. Eredetileg cserje, de nagyon szép fácskát is nevelhetünk belőle. A savanyú talajt kedveli, napos, félárnyékos helyen érzi jól magát. Az átültetést nem szereti, gyökerei elég érzékenyek. Lombhullató fajtájánál virágzás után jelennek meg a levelek, mivel vízigényes növény, a nagy nyári melegben is gondoskodjunk a vízutánpótlásról. A tavaszi hagymások csúcsformában vannak, a kitolódott tél miatt még most élvezhetjük a jácint virágzását, ahogy a törpe nárciszokét is, de a jó meleg hatására már bimbóban vannak a nárciszok és nemsokára a tulipánok veszik át a vezető szerepet a kertben. Valójában most élvezhetjük igazán az őszi munkánk eredményét, és ha elegendő hagymát ültettünk el a földbe, most gyönyörködhetünk a virágpompában.

– Jánky Noémi –

Ne féljünk a méhecskétől!

Sorra nyílnak ki a gyümölcsfák is, először a barack rózsa­szín bimbói, majd jön a szilva, a cseresznye, a meggy, a körte és a legkésőbbiek egyike, az alma. Nemcsak a madarak vidám csiripelésétől hangos a kert, a méhecskék és a hasznos kis rovarok is gyűjtik szorgoskodva a táplálékukat. Ne ijedjünk meg tőlük, és pláne ne zavarjuk el őket, hiszen tőlük függ a beporzás, és ha ügyesen dolgoznak, bő termésre számíthatunk a gyümölcsfáknál. Élvezzük a napsütötte, meleg napokat, szippantsuk be a virágok mennyei illatát és relaxáljunk a természetben, mikor nap mint nap újabb növények örvendeztetnek meg kinyíló virágaikkal. Persze, azért ne tévesszen meg minket a napsütés és a meleg, szeszélyes hónap ez, jöhet egy éjszakai fagy, hideg, ami hamar tönkreteheti a virágözönt.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA