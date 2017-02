„Vissza akarom kapni a kisfiamat!” – Segítséget kér a geszterédi buszbalesetben súlyosan megsérült fiú édesanyja

Az érpataki Pankotay család életét örökre megváltoztatták a történtek, a két súlyos ­sérült ugyanis a tizenhat éves Pankotay Márkó és barátnője, Enikő volt. – A fiam és Enikő pont a vezetőfülke mögött ült az iskolabuszban. Miután ­a két jármű összeütközött, mindketten súlyos ­fejsérülést szenvedtek. Márkót a debreceni, a kislányt a miskolci kórházba szállította a mentőhelikopter azon a szörnyű délutánon – idézte fel a történteket Pankotay Barnabásné, a fiú édesanyja, aki telefonon értesült a balesetről.

– Márkó kritikus állapotban került a kórházba, életmentő agy- és koponyaműtéteket hajtottak végre rajta. Kérdéses volt, felébred-e a kómából, s ha igen, milyen szellemi állapotban kapjuk vissza őt. Több mint fél év telt el a baleset óta, azóta semmi nem a régi.

Már nem ugyanaz

Gyöngyike ezután elcsukló hangon, könnyeivel küzdve mesélte el, mennyire örült, amikor fia visszanyerte az eszméletét és javulni kezdett a fizikai állapota. Márkó azonban már nem ugyanaz az életvidám, örökmozgó, viccelődő, talpraesett, vagány fiatal srác, akit azon a szeptemberi reggelen édesanyja iskolába indított.

Ismeretlen ismerősök

– A legtöbb diák hál’ Istennek megúszta kisebb sérülésekkel, az én fiam sajnos nem volt ilyen szerencsés. Nem ismert fel minket, félrebeszélt, mindmáig kezelésekre és felügyeletre, kórházi ellátásra szorul. Hosszú heteket töltöttem mellette a debreceni és a nyíregyházi kórházakban, közben kénytelen voltam feladni a munkámat, mert Márkónak szüksége volt, illetve van rám.

– Az orvosok szerint akár 1–2 évbe is beletelik még, mire felépül, jelenleg Debrecenben kap rehabilitációs kezeléseket. Enni, inni, járni és tisztálkodni már-már magától képes, de térben és időben elveszett, zavart, nem tudja, hol van, kik veszik körül, szinte mindenkire idegenként tekint. A rendszeres ingázás Érpatak és Debrecen között és az „ingyenes” egészségügy ellenére felmerülő kiadások anyagilag, a vállamra nehezedő óriási stressz és a pénzügyi kilátástalanság pszichésen viselt meg.

– A baleset után mintegy 200 ezer forint adományt gyűjtött nekünk a birisi Dankó Pista alapítványi iskola, ahol Márkó a 10. osztályt kezdte éppen. Hálásak voltunk a szívből jövő felajánlásokért, az utóbbi hónapokban viszont már csak a családi pótlékból élünk. A két lányom és a nagyobbik fiam, Péter jó ideje kirepültek a családi fészekből, nincsenek olyan helyzetben, hogy anyagi támaszt nyújthassanak testvérük mihamarabbi felépüléséhez. Márkó nevelőapja két hónapja meghalt. Egyedül kell helytállnom, ami pokoli nehéz – panaszolta Pankotay Barnabásné.

Kiürült a családi kassza

Az édesanya hozzátette: kölcsönkérni nem akar senkitől, hiszen amíg nem állhat újra munkába, nem tudná megadni a tartozásokat, és a legális uzsorával felérő személyi hitelek sem jöhetnek szóba.

– Bízom a Szabolcs Online olvasóinak együttérzésében, segítőkészségében, a támogatásuk nélkül képtelen leszek kezelésekre vinni Márkót és segíteni a felépülését. Vissza akarom kapni a fiamat, aki egykor versenytáncolt, focizott, birkózott, megismerte és imádta a családját! A gyógyulásához még idő kell, ahhoz pedig, hogy mellette lehessek és megkaphassa a szükséges törődést, pénz… – summázta Gyöngyike.

KM-PI

Bankszámlaszám:

Szabolcs Takarékszövetkezet

68800051-15210164-00000000

Semmire sem emlékszik a baleset előtti életéből az a fiú, akit életveszélyes állapotban vittek kórházba a szeptemberi buszbaleset után. A diákokat szállító járat Érpataknál ütközött egy mikrobusszal. Az abban ülők közül ketten meghaltak. A diákok közül ketten voltak életveszélyben. Egyikük a 16 éves Márkó. Az RTL Klub riportja.

Még szeptemberben ütközött egy iskolabusz és egy kisbusz Geszteréd és Nagykálló között. A szerencsétlenségben két ember meghalt és többen súlyosan megsérültek, köztük Márkó is, akinek a baleset következtében teljesen törlődött a memóriája és most nevelőapját is elveszítette – adta hírül a Blikk.

Ketten meghaltak, és több mint tucatnyian megsérültek egy frontális ütközés nyomán hétfő délután Nagykálló közelében.

Két diákot életveszélyes állapotban, mentőhelikopterrel vittek kórházba, miután hétfőn délután egy iskolabusz frontálisan ütközött egy kisbusszal Ludastónál, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA