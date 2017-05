Visszamennének még egyszer Szegedre

A szegedi 77–66-os vereség, az amatőr női NB I bronzpárbajának első mérkőzése után sem tett még le arról a Nyíregyházi Kosársuli, hogy a tavalyi bajnoki ezüst után ezúttal a dobogó harmadik fokán zárjon. Az egyik fél második győzelméig tartó párharc második meccsét vasárnap 18 órától rendezik a Szent Imre-gimnáziumban.

– Szívesen visszamennénk Szegedre, csakhogy kulcsemberünk, Papp Klaudia játéka erősen kérdéses – mondta Farksinszki Gyuláné, az NYKS edzője. – Irányítónk Szegeden szenvedett sérülést, és mivel a B33-as válogatottban is érintett, értelmetlenül nem kockáztatjuk meg a játékát. Nélküle nyilván nehezebb dolgunk lesz, de ha nem léphet pályára, akkor is mindent megteszünk azért, hogy nyerjünk.

A nyíregyházi klub a rendezője a hétvégi kadett korcsoportos országos B döntőnek, és abban a csapatban többen is szerepelnek azok közül, akik a felnőttek között is játszani szoktak. Úgyhogy a meccsterhelésre nem lehet panasz, és lesz is mihez alkalmazkodni.

