Visszatekintő – Amarilla és Máté riói sikerei

Az NB II-es focicsapataink, a Kisvárda Master Good és a Nyíregyháza Spartacus javában készültek a bajnoki rajtra. Ötvenéves korában elhunyt Gergely Tamás korábbi kosárlabdázó.

A Miskolcon rendezett U20-as válogatott csapatviadalon Bakosi Péter, a Nyíregyházi Sportcentrum magasugrója élete legjobb teljesítményével 226 centiig jutott. A 229 centi, az új országos csúcs és a riói szint sajnos már nem sikerült. Amszterdam adott otthont az atlétikai Eb-nek, Szikszai Róbertnek csak egy érvényes dobása volt a férfi diszkoszvetés selejtezőjében, Kerekes László tanítványa csoportjában a 13., összetettben pedig a 26. helyen végzett. Az ifjúságiak kontinensviadalát Tbilisziben rendezték, ahol Leveleki Bence távolugrásban 706 centis ugrással verekedte be magát a tizenkettes fináléba, Bakosiné Szenczi Erika tanítványa végül a tizenkettedik lett.

Izgalmak a RabócsiRingen

Amit a szervezők ígértek, teljesítették: füstfelhőbe, izgalmakba és látványos párviadalokban nem volt hiány a máriapócsi RabócsiRingen a Kilinccsel Előre Drift Kupán.

Az első két egyest a szlovákok nyerték a tenisz Davis-kupa párharcában az euro-afrikai zóna I-es csoportjában. Mivel a párosban a szlovák duó három sima szettben legyőzte a Fucsovics Márton, Gödry Levente alkotta magyar duót, ezért 3–0-ra nyertek. A párharcnak 0–3-nál már nem maradt tétje, így a másik két egyénit már nem játszották le.

Július utolsó hétvégéjén elindult a pontvadászat a labdarúgó NB II-ben. A Kisvárda Csákváron nyert a Budaörs ellen, a Szpari itthon ikszelt a Csákvárral. Megvédte bajnoki címét Bakosi Péter a 121. Országos Atlétikai Bajnokságon, Székesfehérváron. A Nyíregyházi Sportcentrum magasugrójának 212 centis eredménye is elég volt az elsőséghez. A 400 méteren Osváth Krisztina bronzérmes lett, míg Tasi T. Dávid egyetlen századdal maradt le a dobogóról, így negyedik lett. A diszkoszvetők három érmet szereztek: Szikszai Róbert második, Káplár János és Kerekes Dóra harmadik lett. A súlylökő Kerekes László a negyedik helyen végzett.

Augusztus elején elkezdte a felkészülést a Fatum-Nyíregyháza.

És jött az esztendő kiemelkedő sporteseménye, a riói olimpia. Megyénk színeit egyetlen sportoló, Hele­brandt Máté, a Nyíregyházi Sportcentrum gyaloglója képviselte. Pokrovenszki József tanítványa parádés hajrával, eddigi legjobbján hét másodpercet faragva, egyéni rekorddal (1:22.31) a 28. helyen ért célba Rióban a 20 kilométeres gyaloglásban.

Közel állt a bravúrhoz, a szettnyeréshez Fucsovics Márton a US Open főtábláján. A nyíregyházi teniszező az esélyesebb spanyol Nicolas Almagro ellen lépett pályára. A harmadik játszmában Marcinak szettlabdája is volt, ám a spanyol végül felülkerekedett és megnyerte a mérkőzést.

Beindult a bajnokság a kézilabda második vonalában. A férfiaknál a Nyíregyházi SN, a VVK Nyírbátor mellett az újonc Tiszavasvári SE-Quick 2000 tagja a Keleti csoportnak.

A korábbi két kiírásban az atléták csapatbajnokságán a harmadik helyezését szerezte meg a DSC SI-NYSC csapata, a szeptemberi, székesfehérvári fináléban pedig országos bajnok lett. Mégpedig minden eddiginél nagyobb fölénnyel, a második, a címvédő GEAC-Ikarus BSE-re 63 pontot ráverve. A Nyíregyházi Sportcentrum versenyzői négy elsőséggel vették ki a részüket. Bakosi Péter és Helebrandt Máté sikere – mondhatni – papírforma volt. Pál Robin a szuperligadöntő után ezúttal is remekelt hármasugrásban, diszkoszvetésben pedig Szikszai Róbert újabb hatvan méter feletti dobással jelezte, hogy nem ismeri az idény vége kifejezést. Második lett diszkoszvetésben Káplár János és Kerekes Dóra, valamint a 4×400 méteres váltó tagjaként Tasi T. Dávid.

Élvonalbeli premier Kisvárdán

Újabb veszteség: 94 éves korában elhunyt Tatos István testnevelő tanár, a megyei kosárlabdázás egyik ikonja. Győr ellen mutatkozott be hazai pályán az élvonalbeli kisvárdai női kézilabdacsapat.

A Nagykálló környékén kialakított pályán a cseh Miroslav Zapletal nyerte a Hofeka Kupát, az idei Tereprali Országos Bajnokság utolsó futamát. Szeptember végén ismét izgalmas és színvonalas vetélkedést láthattak a rali­krossz kedvelői a RabócsiRingen. Az országos bajnokság utolsó előtti fordulójában, a SuperCars kategóriában Kiss Pál Tamás nyert, így már megszerezte az első bajnoki címét a szakágban. Az év kilencedik havának végén újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett Nyírbátorban a pingpongélet: regionális edző- és utánpótlásközpont nevet kapott a helyi egyesület.

Csapatban bronzérem

Szeptemberben rendezték Rióban a paralimpiai játékokat. Az NYVSC kerekesszékes vívója, Veres Amarilla a legjobb nyolc között fejezte be szereplését a női párbajtőr egyéni versenyében. A nyíregyházi hölgy a csoportküzdelem során parádézott, zsinórban öt asszót nyert, valamennyi a világranglista élmezőnyéhez tartozó ellenfelét felülmúlta.

Mindez különösen annak tudatában megsüvegelendő produkció, hogy Pákey Béla tanítványa újoncként, először vett részt a játékokon. A negyeddöntőben attól az ukrán Breustól szenvedett vereséget, akit a csoportcsatározás közben ugyancsak legyőzött, így végül az ötödik helyen zárt. Rövidke pihenő után jött a csapatverseny. A Krajnyák Zsuzsanna, Dani Gyöngyi és Veres Amarilla alkotta párbajtőrtrió végül bronzérmet szerzett.

KM

Még Brazíliából is érkezett szavazat

Július elején a nyíregyházi Stella Rose Étterem és Panzió adott otthont a hagyományos „Az évad futballcsillaga” játékunk díjkiosztójának. Az NB II-ben Erős Gábor (Kisvárda Master Good), az NB III-ban Törtei Tamás (Nyíregyháza Spartacus), a megyei I. osztályban Szántó Zoltán (Mátészalka), a megye II-ben Sira Tamás (Sonkád) kapta a legtöbb szavazatot. Internetes portálunk, a Szabolcs Online különdíját is kisvárdai futballista nyerte: Lucas Marcolini kapta a legtöbb internetes szavazatot. No, hiszen „könnyű” dolga volt, ugyanis szülőhazájából, Brazíliából is voksoltak rá.

