Visszatekintő – Amatörizmus és profizmus

Madarassy György Prima-díjas festőművész anno Nagybányáról tette át székhelyét Magyarországra, s lelt otthonra Nyíregyházán.

Itt máig jól érzi magát, ám az utóbbi időben – a közösségi oldalán megosztott fotók, gondolatok tanúsága szerint is – mintha kissé lehangolná második otthonának szellemi, kiváltképpen művészeti téren tapasztalt szárnyaszegettsége.

MADARASSY GYÖRGY: Hogy most Nyíregyháza kevésbé volna a szívem csücske, mint Nagybánya? Nos, ez nem pontosan így van. Nagybánya talán azért helyeződött előtérbe, mert az ember, amikor elért egy bizonyos kort, óhatatlanul is visszatér oda, ahonnan indult. Ez tulajdonképpen egy természetes visszavágyódás, aminek a hátterében nálam valóban meghúzódik egy engem kissé lehangoló dolog. Az elmúlt évtizedekben ebben a városban is nagyjából megtaláltam a folytatását annak az intenzív művészeti pezsgésnek, amit Nagybányán éltünk. Amikor eljöttem ide, Nyíregyházára, ismeretlen voltam a városban, az országban, ezért mindent meg kellett tennem, hogy engem művészként megismerjenek. Ez minden energiámat lekötötte, s működött is néhány évvel ezelőttig. Ám egyszer csak megtorpant. A hivatásos képzőművészeti élet halódik, a helyét átveszi egy amatörizmus, amivel amúgy semmi bajom, csak ez, ahogy mondani szokták, egy más kávéház. Az amatőröké nagyon szép, jó is, hogy létezik, de nem az én világom. Az enyém egy profi világ, amelyik meg gyakorlatilag nem létezik.

Ön szerint milyennek kellene lennie egy profi képzőművészeti életnek?

MADARASSY GYÖRGY: Olyannak, amit profik csinálnak. Kezdve attól, hogy ki ítéli meg. Mert azt, hogy mit csinál a profi, a szakmának vagy a város szakmai elitjének a dolga megítélni. Ez nyilvánvaló, de erről soha nem beszélünk, soha nem hozzuk szóba. Most belekarattyol mindenbe mindenki – ráadásul méghozzá olyanok is, akiknek semmi közük sincs hozzá – és aztán ítélkeznek a képzőművészetről (is).

Ez elég lehangoló annak fényében, hogy itt évtizedek óta működik egy felsőfokú tanár-, s ezen belül képzőművészeti képzés is. Ez tehát nem egy bányászváros, hanem értelmiséget képező kultúrszékhely…

MADARASSY GYÖRGY: Nem tudom, hogy elszólás vagy tudatos fogalmazás volt a bányászváros emlegetése negatív ellenpontként, de én belekötök. Mindig el szoktam mondani azt, hogy Nagybánya egy 15 ezer lakosú kis bányászváros volt 1896-ban, de nem vált ötvenezres nagyvárossá Hollósiék odajöttével. Ugyanakkora maradt, de az odaérkezett ismert művészek körül kialakuló légkör valamit mégiscsak megmozgatott abban a kisvárosban. Persze anélkül, hogy a nagyon kemény munkát végző bányászokat bántanám, mégsem ők voltak azok, akik megcsodálták a képzőművészeket. Pedig számos csóró művész bányász családoknál volt – ahogy Bányán akkoriban mondták – elkvártélyolva, mivel ott olcsó pénzért lakhatott, s egy tál leves mindig akadt neki is. Aztán ez a „csóró művész” elment festeni, hogy hamarosan egy országos hírű, nagy festő legyen belőle.

