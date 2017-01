Visszatekintő – Az eltűnt idő nyomait követi

Kucskár Mihály Tamás – bár még csak 37 esztendős – nagy tapasztalattal bír a munka frontján (is). Előkészítés-technikai mérnök diplomáját a Miskolci Egyetemen szerezte meg, dolgozott a Duna-Dráva Cementnél környezetvédelmi koordinátorként, a Magyar Gazdaságfejlesztési Központban és a Nemzetgazdasági Minisztériumnál pályázati eredmények műszaki és informatikai ellenőrzésével foglalkozott, jelenleg pedig a pályázat- és projektmenedzsment területén bontakoztatja ki tudását. Érdeklődési köre azonban nem szűkül be szakterületére; egyre gyarapodó olvasóközönségét történelmi jártasságával nyűgözi le internetes blogján.

Mióta érdekli ennyire mélyrehatóan a múlt?

KUCSKÁR MIHÁLY TAMÁS: A hadtörténelemmel és a haditechnikával tízéves korom óta foglalkozom, azóta mindent, ami csak elérhető, elolvasok, megnézek. Kedvenc témám a második világháborús német szárazföldi haditechnika, elsősorban a páncélosok, a páncélos hadviselés. Az érdeklődés még gyerekkoromban kezdődött – a repülőgépmakettekkel. Izgatott a történelmi, technikai hátterük, így egyre többet olvastam, tanultam a témáról, ahogy teszem ezt ma is. Foglalkoztat, hogy milyen lehetett végigélni a háborút. A könyvekből, filmekből – legyenek akármilyen részletesek is – eltűnik az idő érzete, az, hogy ezek valóban milyen hosszú és kemény időszakok voltak. Politikától és ideológiától függetlenül elsősorban a háború és az emberi lélektan érdekel, az események egymásra hatása.

Olyannyira, hogy blogot indított a témában három esztendővel ezelőtt.

KUCSKÁR MIHÁLY TAMÁS: Szerettem volna bemutatni az eseményeket, és megírni azokat az érdekes történeteket, amiket ismerek. Panzerstellung.com cím alatt indítottam el első blogomat 2013-ban, amit egy év után a kifejezőbb 1939–1945.hu oldalon folytattam, és ahol publikálok azóta is. Itt a témában írt cikkekből már közel százat emelt ki egy országos internetes hírportál.

A legutóbbi cikkét a nyíregyházi huszárokról írta. Miért pont rájuk esett a választása?

KUCSKÁR MIHÁLY TAMÁS: A Hadik-huszárok egy méltán nagy múltú és tiszteletre méltó katonai alakulat, és szervesen kötődik Nyíregyháza történetéhez. A huszárság mindig is kiemelkedő része volt a magyar történelemnek, gondoljunk csak a végvári vitézekre, a Rákóczi-szabadságharc kuruc, illetve az 1848–1949-es szabadságharc honvéd lovasságára. A mai napig nagy tisztelet övezi őket, s nem csupán Magyarországon, külföldön is. Kis személyes kapcsolatom is van a Hadik-huszárokkal, hiszen 1919-ben Miskolcon – szülővárosomban – alakult meg a huszárezred.

A blogjára nemrégiben felfigyelt Izolde Johannsen írónő is, aki közös munkára kérte fel.

KUCSKÁR MIHÁLY TAMÁS: Valóban, a neten megjelent cikkeim alapján keresett meg az írónő, és megkért arra, hogy a második világháborús német Admiral Graf Spee páncéloshajó történetét elmesélő könyve elkészítését szakértőként segítsem.

KM-CSA

VISSZA A KEZDŐOLDALRA