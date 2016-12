Visszatekintő – Csökkent a marhahús áfája

– A módosítás hatására közvetlenül a kiskereskedelmi hús­árak változtak, hosszabb távon viszont a teljes folyamatra kedvező hatással lehet – vélekedett az év első hónapjában a nyírmadai központú Mada Hús Kft. ügyvezetője. Varga Balázstól megkérdeztük: szerinte ki jár a legjobban az áfacsökkentéssel?

– Az általános forgalmi adó 22 százalékos csökkentését a kereskedelmi egységek zömében azonnal lereagálták és érvényesítették az áraikban. Ez, a kiélezett verseny miatt, meggyőződésem, hogy a jövőben is így lesz. Közvetlenül tehát a vásárló jár jól – fogalmazott az ügyvezető, majd hozzátette azt is: hosszabb távon a tenyésztést és a feldolgozást is pozitívan befolyásolhatja majd ez a változtatás.

KM

