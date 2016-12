Visszatekintő – Ez célrepülés a javából!

Nyolc kadét – s azért nem hallgató, mert nem iskolarendszerű, hanem egy egészen újszerű, professzionális pilótaképzés első főszereplőiről beszélünk.

Képzettek, eltökéltek

Egy nemzetközi verseny győzteseként a Tréner Kft. vezetésével Nyíregyházán rendezte be bázisát a Közép-Európai Repülő Akadémia, a Central European Flight Academy – írtuk meg januárban.

Aki ide felvételt nyer, s megállja a helyét, nem egészen két év elteltével már a Wizz Air gépén köszöntheti az utasokat első tisztként, majd kapitányként. Az első évfolyam nyolc emberrel indult: valamennyien fiatalok, műveltek, képzettek, eltökéltek, és rajonganak a repülésért. Na de hát csoda…?

– Mindig is pilóta szerettem volna lenni, és ez egy nagyszerű lehetőség – fogalmazott a budapesti Bojtos Nándor, aki az ELTE programtervező informatikus hallgatójaként az utolsó évét tette passzívra, ahogy ide sikerült a felvételije – most ez élvez prioritást. A Malév Repülőklubjában átesett egy motoros képzésen, most merészebb álmok kapujába ért.

