Visszatekintő – Felidézhette a régi sikereket

Az utcán megpillantva aligha gondolnánk, hogy milyen nagy sztár volt. Joviális „öregúr”. Tekintete őszinteséget, elégedettséget sugároz. Igen kellemes személyiség. Ő Edú, azaz Jonas Eduardo Américo világbajnok brazil labdarúgó. Menedzserével, Joe Borbéllyal érkezett tavaly Nyíregyházára, ahol eseményekben gazdag napokat töltött el. Készséggel állt a Kelet-Magyarország rendelkezésére minden idők legfiatalabb (16 év és 339 nap) világbajnoki kerettag labdarúgója.

Volt az örökösföldi edzőközpontban, mégpedig több száz gyerek között. Látszott, hogy őszintén imádja a lurkókat.

EDÚ: Ez így igaz, mindig boldoggá tesz, ha fiatalokkal foglalkozom. Ez a munkám is, hiszen az ifjú tehetségek felkutatása is a feladatom. Jó volt ennyi srác között lenni. Ami fontos: a fiatalok fejlődését felügyelő szakembereknek nagy odaadással, lelkesedéssel és persze megfelelő szakmai tudással, kellő alázattal kell végezniük a munkát, mert csak így van értelme. Figyelni és segíteni kell őket. Kényszerből nem szabad, és ezt nem is lehet megengedni. Egyébként nagyon sok ügyes srácot láttam, hatan kifejezetten tehetségesek voltak.

Talán feltűnt, hogy milyen remek foci­csukákban, szerelésben ügyes­kedtek a srácok. Az önök idejében aligha voltak még ilyen cipők, labdák, mezek.

EDÚ: Valóban nem, de az más világ volt. A lényeg az, hogy a gyerek szeresse a focit és akarjon tanulni. Éppen ezért kell hagyni őket nyomás nélkül, önfeledten játszani. Ha ez így van, akkor másodlagos, hogy milyen cipőben rúgja a labdát.

Az ön és társai fénykorában még nem volt divat átrándulni európai klubokba. Ön nem gondolt erre?

EDÚ: A mexikói, győztes világbajnokság után megkeresett az Inter Milánó. Hívtak, ám a Santos vezetése azt mondta: nincs az a pénz, amiért elengednének. Egyébként sem vágyakoztam el, hiszen a San­tosban Pelével játszhattam egy csapatban. Hogy ez mit jelentett, aligha kell megmagyarázni…

Ifjú honfitársai viszont európai sztárcsapatokban jeleskednek, ráadásul nem kis pénzért. Önnek melyik európai klubcsapat játéka tetszik?

EDÚ: A Bayern München és a Barcelona stílusa áll közel hozzám.

Utóbbi érthető is, hiszen ott játszik Neymar, akivel szoros kapcsolatot ápol.

EDÚ: Igen. Még csak tizenkét esztendős volt, amikor az édesapja megkért, hogy figyeljek már a srácra a Santosban. Sokat gyakoroltunk közösen, megmutattam neki néhány cselt, hogyan kell passzolni, rúgni. Nagyon figyelmes és ügyes volt, párszor szerepet is cseréltünk. Aztán ez a kapcsolat később is folytatódott. Már ismert focistaként is hallgatott rám, megfogadta a tanácsaimat. Akkor is, amikor arra hívtam fel a figyelmét, hogy a sok fegyelmezetlenséggel, reklamálással, idegeskedéssel a saját játékát rontja és a csapatot is sújtja. Okos srác és megfogadta az intelmeimet.

