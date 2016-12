Visszatekintő – Fényes győzelem a pécsi fényfestő versenyen

Tematikus, össz­művészeti fényfesztivált rendeztek július elején Pécsett. Az éj leszálltával szemet kápráztató, varázslatos világba csöppentek a látogatók, fényárba borult a belváros, az álló és mozgó fényfestészeti remekek, építmények és installációk között indulhattak felfedező útra a fesztivál vendégei.

Eltérő munkatempó

A rendezvény nyitónapjának éjszakájára időzítették a Zsolnay Light Art mapping (fényfestő) versenyt, ahol a legjobbnak járó díjat egy nyíregyházi–budapesti duó vehette át. Az EPER Digital New Media Agency megyeszékhelyünkön élő tagját, a 36 éves Varga Zoltánt faggattuk.

– Kreatív vizuális tartalmakat készítünk, amibe az arculattervezéstől az animációig minden belefér. A mapping is ehhez kapcsolódik, ami az alkalmazott videoművészet egyik mellékága.

– A versenyekre készülve kapunk egy 3D-s, szkennelt modellt: különböző technikákkal gyúrjuk újra az épület architektúráját, mozgatjuk, bevilágítjuk, textúrázzuk, de alkotófüggő, hogy ki milyen eljárásokat dolgoz ki, illetve milyen szoftvereket használ a látvány megvalósítására. Az elkészült videót elküldjük, amit a fesztiválokon aztán lejátszanak. Egy ötperces anyaggal általában egy hónapot foglalkozunk – árulta el Zoltán. Társával, Szabó Csabával még a főiskoláról ismerik egymást, diplomaosztó után már voltak terveik, de a komolyabb, stúdió szintű együttműködésre 2010-ig kellett várniuk. Csaba a fővárosban él, mostanában az interneten keresztül tartják a kapcsolatot, de ha kell, utaznak is.

– Különböző technikákkal dolgozunk, így a munkatempónk is sokszor eltérő, de ha sürget a leadási határidő, nem számít, hogy éjszaka van vagy hétvége, dolgozunk a nap huszonnégy órájában.

Zoltán szerint a pécsi rendezvény remek lehetőség arra, hogy a mapping világa hazánkban is nagyobb teret nyerjen. Mint említette, tervükben van hasonló versenyt, illetve fesztivált szervezni a megyeszékhelyen, ami jó eséllyel a közeljövőben meg is valósul.

