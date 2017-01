Visszatekintő – Filmet forgattak Sóstón

A múzeumfalu református templomának még a környékén sem volt szabad zajt csapni október közepén, ugyanis éppen filmet forgattak az épületben, s a főhősnő lépteinek zaját is felvették az öreg harangláb mellett. Egy kárpátaljai író, Nagy Zoltán Mihály A sátán fattya című művét vitték filmre.

Egy női passió

A történet a málenkij robot idején játszódik Kárpátalján, a magyarok kivonulása és az oroszok bejövetele után.

– Ez egy fiatal lány torokszorító története, egy női passió, s egy olyan földön játszódik, ami a történelem gonosz tréfájának köszönhetően sok-sok nemzethez tartozott – mutatta be a történelmi kulisszákat a film rendezője, Zsigmond Dezső, aki fontosnak tartotta, hogy mindenképpen odavalósi emberek játsszanak a filmben.

Több film forgott itt

– A színészeim – Trill Zsolt, Szűcs Nelli – Kárpátaljáról származnak, ahová a történet visz bennünket. Beregszász környéki emberek, s Zsolt családja például érintett is volt a málenkij robotban. A főszereplőnk, Tarpai Viktória szintén onnan való, s biztos vagyok benne, óriási felfedezettje lesz a magyar filmnek. A skanzen csodálatos helyszín, ilyen falukörnyezetet ma már Kárpátalján sem találnánk. Forgatunk még Szatmárban is, csak a határ másik oldalán. Nagyon szeretem ezt a vidéket, két parasztházam is van a környéken, s szívesen nyaralunk itt a húgomékkal. De számos filmet forgattunk errefelé, ez az én alkotóműhelyem, itt készült a Rózsa vére, a Rekviem a szatmári csordákért, és sorolhatnám. A mostani film is itt fogant, egy régi, kedves alkotótársam, Balogh Géza újságíró közreműködésével – mondta el lapunknak a direktor.

Másfél év a bemutatóig

A rendező Jászter Beáta dramaturggal már tíz éve várta, hogy csattanjon a csapó. Az utolsó forgatási napra ZsigmondDezső elmondása alapján valamikor júniusban készülnek, mivel van a filmben egy aratási jelenet. S bár közben is vágnak, a végső vágás és az utómunka lezárultával, azaz egy–másfél év múlva lehet a bemutató.

