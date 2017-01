Visszatekintő – Franciáké lett a szakolyi erőmű

Végre megcsillant a fény az alagút végén: a francia tulajdonú Veolia Energia Magyarország Zrt. a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyásával megvásárolta az éveken át likviditási problémákkal küszködő szakolyiVisszatekintő – Franciáké lett az erőmű biomassza-tüzelésű erőművet üzemeltető Dél-nyírségi Bioenergia Művek Energiatermelő (DBM) Zrt.-t. Vollár Attila, a DBM Zrt. vezetője lapunkat arról tájékoztatta: minden dolgozóra számítanak a jövőben is, emellett a további fejlesztések lehetőségét is megvizsgálják.

A Veolia vezetőinek az a célja, hogy a cégcsoport gazdasági és műszaki hátterével hazánk negyedik legnagyobb, tisztán biomasszából villamos energiát előállító erőműve, a szakolyi létesítmény működése hosszú távon fenntartható pályára kerüljön.

– Ezzel a 19,8 megawatt teljesítményű létesítmény Ma­­gyarország megújuló ener­getikai célkitűzéseinek tel­je­sítéséhez is hathatósan hoz­zá tud járulni – emeli ki a Veolia Energia Magyarország Zrt. közleménye. A közelmúltban a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) is jóváhagyta, hogy a Veolia Energia Magyarország Zrt. megvásárolja a szakolyi biomassza-tüzelésű erőművet üzemeltető DBM Zrt.-t az NRG Power Szakoly Kft.-től, amivel az utolsó akadály is elhárult az erőmű tulajdonosváltása elől. A 2009-ben átadott, 19,8 mega­watt névleges teljesítményű, 55 dolgozónak munkahelyet biztosító szakolyi erőmű tisztán biomassza – faapríték és fűrészüzemi melléktermékek – eltüzelésével állít elő villamos energiát.

Erősítik a pozíciójukat

– A Veolia Energia Magyarország Zrt. eddig is élen járt a magyarországi megújuló alapú energiatermelés területén. A szakolyi erőművet működtető társaság megvétele révén pedig a vállalatcsoport tovább erősíti pozícióját a kelet-magyarországi régióban is, hiszen a debreceni és a nyíregyházi erőművet 2015 óta ugyancsak a társaság működteti – tájékoztatta lapunkat Palkó György elnök-vezérigazgató.

– A cél az erőmű hosszú távon sikeres, hatékony működtetése. A DBM Zrt. minden dolgozójának a munkájára számítunk a jövőben is. Emellett a további fejlesztések lehetőségét is meg fogjuk vizsgálni – tekintett előre Vollár Attila, a DBM Zrt. vezetője.

KM

Szemelvények az erőmű történetéből

2009. augusztus: Átadták Magyarország első, zöldmezős fejlesztésű, önálló biomassza-tüzelésű villamosenergia-erőművét Szakolyban

2012. április: Csődvédelmet kért a Liget Bioenergia Művek Kft., a szakolyi bioerőmű főtulajdonosa.

2012. augusztus: Az elmúlt napokban a hitelezők megszavazták a csődvédelem folytatását.

2014. szeptember: Lapunk egyik munkatársa személyesen látogatta meg az erőművet, ahol csak állagmegóvó munkát végeztek. Egy, az indulás óta az erőműben dolgozó férfi (név nélkül) elmondta: „két évig rendben mentünk, majd jött egy leállás. Új tulajdonosi kör vette át az irányítást, akik kihúzták a csődközeli helyzetből az erőművet, ám az idén májusban megint jött valami „bibi”. Kéthavi bérrel adósak nekünk.”

2015. október: Az új tulajdonosok közel másfél éves leállás után leheltek életet az üzembe. Végre felszállt a füst a biomasszából és faaprítékból villamos energiát előállító szakolyi bioerőmű kéményéből. 2015. október 9-én Seszták Miklós fejlesztési miniszter jelenlétében sajtótájékoztatón közölték: a szinte folyamatosan likviditási problémákkal küszködő üzemben újra elkezdődött a villamosenergia-termelés. Az NRG Service GmbH jelentős tőkebefektetéssel vállalkozott a DBM Zrt. tulajdonát képező biomassza-erőmű újraindítására.

