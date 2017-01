Visszatekintő – Kell egy jó csapat

Repülőgépet vezetett az USA magyarországi nagykövete – és nagyon jó érzékkel! Ez akkor is elismerés, ha a Nyíregyházi Egyetem repülőgépes szimulátorának kapitányi székéből teljesítette a feladatot. A sikeres landolás után a nagykövet a Kelet-Magyarország kérdéseire is készségesen válaszolt.

Érkezése előtti napon emlékezett a világ a World Trade Center elleni támadásra, és Dan Daly tűzoltó százados, aki részt vett a mentésben, Budapesten nyilatkozta: számára a „9/11” üzenete nem a rombolás, hanem az újjáépítés. Valóban lehet ezt már ilyen szemmel nézni?

COLLEEN BELL: Teljes mértékben egyetértek Dan Daly százados gondolatával. Amit szeptember 11-én láttunk, átéltünk, az egyszerre mutatta meg az emberiség legrosszabb és legjobb arcát. Az erőszak, a terror, az ártatlanok elpusztítása óriási, soha nem múló fájdalom, a civilizált társadalmak elleni bűncselekmény, amely az egész világ életét veszélyezteti. Ugyanakkor az erre érkező reakció reményt mutat az összefogásra, egymás segítésére, s nagyon fontos volt az is, a nemzetközi közösség egy emberként állt ki mellettünk, szolidaritásáról biztosította az Amerikai Egyesült Államokat.

Európa most szembesül azzal a migrációs nyomással, amelyet az Egyesült Államok lassan egy évszázada szigorú és következetes bevándorláspolitikával tart kézben. Mit kamatoztathat ebből az Európai Unió, amely egyébként ebben a kérdésben nagyon megosztott?

COLLEEN BELL: Mi, amerikaiak tisztában vagyunk azzal, hogy ez az óriási, tömeges migráció a második világháború óta a legnagyobb népvándorlás. Az is látható, hogy ez történelmi nagyságrendet ért el, s azt is tudjuk, Európa számára ez most egy óriási kihívás. Mi azt támogatjuk, hogy az Európai Unió egy átfogó és egységes tervvel álljon elő a migrációs problémák megoldására. Úgy

vélem, az ezzel járó terheket és felelősséget meg kell osztaniuk azoknak a nemzeteknek, amelyek képesek arra, hogy a megoldásért összefogjanak.

Sportos alkat, a magyar labdarúgó-válogatott mezében az Eb idején sokunk kimondott tetszését elnyerte. A világbajnoki sorozatban is számíthatunk a támogatására?

COLLEN BELL: Az Európa-bajnokság egész ideje alatt folyamatosan néztem a mérkőzéseket, és teljes szívemből szorítottam a magyar válogatottért. El voltam bűvölve, hogy milyen minőségi futballt játszott, és nagyon örültem, hogy ilyen jól szerepelt kontinensviadalon. A magyar csapat lelkes drukkere maradok!

KM-NYZS

VISSZA A KEZDŐOLDALRA