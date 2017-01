Visszatekintő – Nézőcsúcs a fesztiválon

Felejthetetlen élményekkel ajándékozta meg a XV. VIDOR Fesztivál a látogatókat: augusztus 26. és szeptember 3. között nemzetközi mércével mérve is kimagasló színvonalú kulturális program várta a Nyíregyházán élőket és ide érkezőket, így estéról estére rengetegen fesztiváloztak a belvárosban.

Már a délutáni óráktól megtelt a főtér és környéke: a gyerekeikkel bábszínházat néző szülők, a VIDOR Faluban beszélgető fiatalok, a teraszokon borozó baráti társaságok és a nagyszínpad előtt önfeledten szórakozók pezsgő élettel töltötték meg a várost. És ez nem is csoda: kiváló művészek léptek színpadra, egymást érték a színvonalas előadások, a mutatványosok ezúttal is kitettek magukért, és persze az is sokat jelentett, hogy a fesztivál valamennyi napját ragyogó napsütés kísérte.

Kollégái véleményét is kérte

– A jó időt volt a legnehezebb elintézni – mondta lapunknak az értékeléskor Kirják Róbert, a Móricz Zsigmond Színház ügyvezető igazgatója, aki rengeteg pozitív visszajelzést kapott a fesztivált követő napokban. – Valamennyi VIDOR Fesztiválnak részese voltam, láttam, hogy min lehetne és kellene változtatni, de most volt először lehetőségem arra, hogy az ötleteim a programban vissza is köszönjenek.

Szerettem volna egy kicsit elmozdulni a világzene felől a népszerű, nagyon sokak által szeretett együttesek, énekesek felé, és a látogatószám azt igazolja, hogy ennek a közönség is örült. Azt hiszem, a fellépők kiválasztásakor sikerült jól dönteni, hiszen hétköznapokon is 3–4 ezer ember hallgatta a koncerteket, hét végén pedig legalább tízezren voltak a téren, a Rúzsa Magdi-koncertet pedig még ennél is többen látták.

Mosolyt csalni az arcokra

– Azt szerettem volna, ha az élet már kora délután megélénkül, és azzal, hogy a Korzó színpadon mindennap háromkor elkezdődtek a programok, ezt sikerült is elérni. A korábbiaknál több irodalmi estet szerveztünk, és ezek telt házat vonzottak, de nagyon tetszett a fesztiválozóknak a slackline-bemutató is, mint ahogy a VIDOR Falut is szívesen látogatták – mesélte Kirják Róbert szeptember elején, hozzátéve: az önkormányzat stabil támogatása, az állami hozzájárulás és a Bige Holding Csoport támogatása is kellett ahhoz, hogy ez a kilenc nap olyan lett, mint amilyennek tervezték: több tízezer embernek sikerült mosolyt csalni az arcára, és olyan előadók érkeztek Nyíregyházára, akik a saját műfajuk legjobbjai.

