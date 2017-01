Visszatekintő – Szívvel gyógyítanak

Hol volt, hol nem volt – így is kezdődhetne a Jósa András Oktatókórház Gyermekrehabilitációs Osztályának története, hiszen a kezdetek nagyon régre nyúlnak vissza, bár az osztály májusban ünnepelte a 17. életévét.

A szükség hívta életre

A fiatalabb korosztály nem emlékezhet arra, hogy 1965-től Sóstón működött egy Anyás-csecsemőotthon (ACSI), ahol az anyák szociális rehabilitációjával is foglalkoztak a családjuk nélkül élő csecsemők ellátásán túl. Ennek az intézménynek volt az igazgatója dr. Pethő Ágnes, aki nagyot álmodott, azt, hogy jöjjön létre egy olyan osztály, részleg, ahol az aktív gyermekgyógyászati ellátást követően kialakult, megmaradt funkciózavarok kezelését speciális módszerekkel végezhetik.

A nyíregyházi gyermekrehabilitáció gyökereihez visszanyúló előadásában dr. Pe­thő Ágnes arra is kitért, hogy az otthonban élő gyerekek több mint fele speciális fejlődési menetű, igényű volt. A megyében az országos átlaghoz képest nemcsak a születésszám volt magasabb, hanem a koraszülések száma is, amihez társult egy hátrányosabb szociokulturális és gazdasági környezet, de már kialakult egy jól működő és specializálódott gyermekgyógyászati ellátás.

A gyermekek 10–15 százaléka betegség vagy sérülés következtében – időszakosan vagy tartósan – egészséges fejlődésében akadályozott, a gyermekrehabilitáció célja pedig a megzavart fejlődés korrekciója (habilitáció), illetve a fogyatékosság csökkentése, a gyermek lehetőségeit figyelembe véve a legteljesebb közösségi részvétel elérése.

A gyermekrehabilitáció multidiszciplináris ellátás, sokoldalú hátterét a kórház más osztályai és szakrendelései nyújtják.

– A siker titka, hogy a cél érdekében az orvossal, a terapeutákkal a szülők és az érintett gyerekek is aktívan együttműködjenek – hangsúlyozta dr. Pethő Ágnes. A gyógy­tornán túl víz alatti tornát, zeneterápiát, gyógymasszázst, ­úszást, lovaglást, logopédiai és pszichológiai foglalkozást is alkalmaznak a fejlődési- és funkciózavarok kezelésében.

