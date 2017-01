Visszatekintő – Válogatott erőpróbák sora

Október elején a rögbi is beköszöntött megyénkbe. nem is akárhogyan, hiszen Mándok adott otthont annak az Eb-selejtezőnek, amelyen a magyar együttes a dánokat látta vendégül. A mieink nyertek, a meccs után a rögbis hagyományokhoz hűen együtt söröztek. Október végéhez közeledve a Fatum-Nyíregyháza is megkezdte bajnoki menetelését a női röplabda élvonalában.

A gyengélkedő Szpari újabb hazai vereséget szenvedett, ezúttal a Puskás Akadémia nyert. Mivel az előző körben Szolnokon is kikaptak a nyíregyháziak, Mátyus János pedig nem tudta beváltani ígértét és megnyerni a soron következő két meccset, helyét Véber György foglalta el, aki Kisvárdán iksszel debütált a megyei rangadón.

Fókuszban a kézilabda

Nyíregyháza és Kisvárda adott otthont az amatőr focisták Európa-bajnoki selejtezőjének. A várdai pályát „szépen lerendezték” a résztvevők, a Gerliczki Máté, Kiss Gábor irányította magyar alakulat a finnek legyőzésével másodikként zárta a selejtezőt. A horvátok jutottak tovább, a harmadik helyen a finnek, negyediken az azeriak zártak.

November első szerdáján Nyíregyháza állt a honi kézilabda fókuszában. Kezdődött ez a Magyar Kézilabda Szövetség kihelyezett ülésével, majd folytatódott két mérkőzéssel. Elsőként a magyar és norvég B-válogatottak léptek a publikum elé. Az első félidő szoros küzdelme után a mieink 28-24-re nyertek. Ez remek ráhangolása volt az esti főmeccsnek, férfiválogatottunk Eb-selejtezőbeli nyitányának. Az első csoport első meccsén a letteket fogadta a Javier Sabaté dirigálta válogatott. Több mint két és fél ezren voltak kíváncsiak a találkozóra. A mieink végül nem túl acélos produkcióval, de a nyolcgólos Harsányi Gergely vezérletével biztosan nyertek 24–16-ra.

Maradva a sportágnál, de a női vonalra váltva: az orosházi kupabúcsú is közre játszhatott abban, hogy edzőváltás volt a Kisvárda Master Good SE női kézilabdázóinál. Kovács Pétert előbb két hétre felmentették a munka alól, ezt követően Dévényi János megbízott edzőként irányította a meccseken az együttest.

Nagy Kitti bizakodva utazott a női ökölvívó-Európa-bajnokságra. Az NYVSC-Big Boxing kiválósága Szófiában hiába volt jobb fehérorosz ellenfelén, a bírák miként két éve, ismét ellenfelét, most a fehérosz bunyóst hozták ki győztesnek. Sikeresebb volt a szófiai kiruccanása Berencsi Tímeának. A Nyíregyházi Ezüstcsikó Karate Egyesület kiválósága magabiztosan nyerte a shinkyokushin karate utánpótlás Európa-bajnokságon az U 22-eseknél súlycsoportjában küzdelemben, előtte pedig a formagyakorlatokban állhatott a dobogó legmagasabb fokár. Sőt, a legtechnikásabb női versenyző különdíját is hazahozhatta.

November utolsó napján elvérzett a labdarúgó-Magyar Kupában utolsó megyebeli csapatunk. A Baktalórántháziak a megyei I. osztályban szerepelnek, ám az NB II-es Szolnok csak nehezen gyűrte le 2–1-re a mieinket. A baktaiak vigaszként megmérkőzhetnek az Amatőr Kupáért, mégpedig a Ménfőcsanak ellen.

A futsal világsztárjai, a többszörös Európa-bajnok és világbajnok spanyol együttes vizitált a Continental Arénában és kétszer is megmérkőzött a magyarok legjobbjaival. Az első meccsen 5–1-re nyertek a hispánok, a másodikon pedig 6–1-re. Egymás után értek véget az bajnoki sorozatok tavalyi mérkőzései. A labdarúgó NB II-ben a Kisvárda Master Good a tabella ötödik helyén várja a folytatást. A Nyíregyháza Spartacus ikszelt Csákváron, és a nyolcadik helyen telel. A női röplabda élvonalában a Fatum-Nyíregyháza a második helyen áll, a Magyar Kupában pedig az elődöntőbe menetelt.

Tízből kilencet nyertek

A női kézilabda NB I-ben a szünetekkel tarkított őszt a tizenkettedik helyen zárta a Kisvárda Master Good SE. A férfi kézilabda második vonalának Keleti csoportjában a megyei rangadón a Nyíregyházi SN a harmadik, a Tiszavasvári SE-QUICK2000 az utolsó előtti, a VVK Nyírbátor pont nélkül utolsóként zárta az elmúlt évet.

A kosárlabda NB I. B Keleti csoportjában a Nyíregyháza Blue Sharks 90–75-re kikapott Hódmezővásárhelyen, és a hetedik helyen áll. Az amatőr női NB I. Keleti csoportjában a Nyíregyházi Kosársuli a tíz meccséből kilencet megnyert, és a tabella élén várhatta a januári folytatást. És újabb szomorú hírek… Előbb Páll István egykori játékos, majd a Nyíregyházi Sportcentrum szakágvezetője, a Nyíregyháza Blue Sharks felnőttcsapatának technikai vezetője távozott a földi világról. KM

Hosszúval a rövid pályán

Novemberben Hosszú Katinka volt a sztárja a rövid pályás országos úszóbajnokságnak. A háromszoros olimpiai bajnok tizenhat szám döntőjében indult (50 gyorson az időfutamban kizárták), és mindet megnyerte. Két fináléban két nyíregyházi tehetség is tempózhatott a sportág világklasszisával. A Nyíregyházi Sportcentrum kiválóságai közül Hatházi Dóra korosztályos csúccsal került a 100 méteres pillangó döntőjébe. Gyula Sándor tanítványa tovább javította a csúcsát és hatodik lett, ami egy tizenhárom esztendős leánytól parádés teljesítmény. Aztán jött a 100 mell döntője, ismét Hosszúval és Szurovcsák Ivettel. Az elsőség itt sem volt kérdéses, ám Urbin Tamás tanítványa a középdöntőben úszott egyéni csúcsán tovább faragva harmadikként ért célba.

