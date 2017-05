Visszavágtak az ukránok ’92-ért

Miként 1992. április 29-én, kedden is vezetett az egyik csapat 3–0-ra, a harmadik gól most is tizenegyesből született, a szépítő találat pedig szabadrúgásból. Csak a szereposztás volt fordított, ezúttal az ukránok nyertek 3–1-re.

Az ungvári Avanhard-stadionban hatezer néző előtt lejátszott jubileumi mérkőzés előtt beszélt a közönséghez a két ország szövetségi elnöke, Csányi Sándor és Andrij Pavelko, kitüntetést vehettek át a ’92-es meccs főszervezői, majd jöttek a főszereplők.

Gellei Imre egykori és alkalmi szövetségi kapitány az Andrusch József – Mónos Tamás, Telek András, Mészöly Géza, Cseh András – Márton Gábor, Halmai Gábor – Dombi Tibor, Détári Lajos, Sallói István – Tököli Attila tizenegynek szavazott bizalmat. Négyen, Mónos, Telek, Márton és Sallói játszottak huszonöt évvel ezelőtt is Ukrajna első hivatalos válogatott meccsén, de az akkor újoncként az első gólt szerző Sallói most csak jelképesen, néhány percet, a helyére Fehér Csaba állt be.

Aztán sorra jött a többi csere is, Vlaszák Géza a kapuba, Sallai Sándor, Éger László, Véber György, Vincze Ottó, Jenei Sándor és Waltner Róbert a mezőnybe állt be. Az ukránok első gólját Andrij Vorobej szerezte, a másodikat a 25 éve is betaláló Ivan Hecko, a harmadikat büntetőből Szerhij Lazarenko, a végén pedig Fehér Csaba szabadrúgásból elért találatával alakult ki a 3–1-es végeredmény.

