Visszavárják Farkas Bélát Vásárosnaményban!

Labdarúgás. A megszaporodott telefonhívások fényesen bizonyítják, mennyien szívükön viselik Farkas Béla sorsát. A minden áldozatra képes család mellett edzőkollégák, szurkolók kérdezik: tényleg igaz a hír, Béla beteg? A sziklakemény férfi valóban kórházba került, amiről napról napra többen értesülnek, mégpedig növekvő aggodalommal. A Vásárosnamény trénere – aki a tavasszal kisebbfajta csodát „művelve” – bent tartotta a megyei első osztályú futballcsapatot egyelőre hiányzik a pályáról. Egyelőre, mert mindenki a felépülésében bízik.

– Innen is szeretnénk erőt adni Farkas Bélának, természetesen visszavárjuk, ennek a csapatnak ő az edzője! – nyomatékosította, egyben az újság hasábjain keresztül is üzent a szakvezetőnek Filep Sándor polgármester, egyben a naményi egyesület elnöke. – Az első és legfontosabb most az, hogy mielőbb meggyógyuljon, majd reményeink szerint még az őszi idényben visszatérjen hozzánk. Ideiglenes jelleggel a csapat játékosa, Balogh Gyula látja el feladatait, aki lelkiismeretesen teszi a dolgát.

Mint arról korábban beszámoltunk, a beregiek soraiban szerepel a jövőben a bajnok Balkánytól érkezett Lakatos Tamás, valamint a Nyírmadától igazolt Danku Attila. Továbbá nagy nyereség, hogy a tehetséges titánra, Lizák Bencére továbbra is számíthatnak.

KM-KT

