Vívó Eb – Kapitányi értékelés: eredményes, tisztességes szereplés

“Érzésem szerint több pozitívuma volt az Európa-bajnokságnak, és ha fényes sikert nem is említenék, de eredményes, tisztességes szereplést igen” – idézte őt a hazai szövetség honlapja.

A szakvezető számára a legkellemesebb meglepetés a 16 éves Pusztai Liza teljesítménye volt, aki harmadik lett a női kardozók mezőnyében.

“Ugyanakkor rögtön hadd tegyem hozzá, hogy két olimpiai bajnokunk is remekül teljesített. Nyilván őket mindenki kétszerezett erővel le akarja győzni, mégis nagyszerűen szerepeltek” – utalt arra, hogy a kardozó Szilágyi Áron második, a párbajtőröző Szász-Kovács Emese pedig harmadik lett.

Udvarhelyi Gábor a legjobb négy közé jutott csapatokkal – a Szilágyi, Gémesi Csanád, Szatmári András, Decsi Tamás összeállítású, bronzérmes férfi kardválogatottal, illetve a negyedikként záró női kardozókkal és tőrözőkkel – is elégedett volt, továbbá kiemelte az “értékes skalpokat” begyűjtő, a negyeddöntős mezőny alsó ágán az olaszokat és a franciákat is legyőző férfi párbajtőrözők ötödik helyét is.

A szombaton zárult tbiliszi Eb-n élcsoportos helyezést ért még el tőrben Kreiss Fanni (5.), valamint kardban Decsi (5.) és Gémesi (7.)

A kapitány ugyanakkor többet várt a férfi tőregyüttestől és a női párbajtőrcsapattól.

“Akadnak egyéb érdekes szakmai kérdések is, nem tartom kizártnak, hogy több fegyvernemben lesz változás a mostanihoz képest a világbajnoki csapatban” – tette hozzá.

Az év fő versenye, a lipcsei vb hétfőhöz egy hónapra kezdődik.

A tbiliszi kontinensviadal éremtáblázata:

Olaszország 4 3 4

Oroszország 3 6 1

Franciaország 3 – 3

Németország 1 1 1

Grúzia 1 – 1

Magyarország – 1 3

Ukrajna – 1 –

Észtország – – 2

Románia – – 2

Csehország – – 1

– MTI –

