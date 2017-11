Vívó-vk – Két negyeddöntős helyezés

Szatmári, az idei év világbajnoka a főtáblán – ahova kiemeltként került fel – 15-9-re verte a tunéziai Faresz Ferjanit, majd a belga Seppe van Holsbekét. A nyolcaddöntőből a Gémesi Csanád elleni 15-12-es győzelemmel lépett tovább, míg a negyeddöntőben 15-10-re kikapott az amerikai Eli Dershwitztől.

Gémesi a nyolcaddöntő előtt – a verseny honlapja szerint – a román George Iancut (15-10) és Iliász Nikolászt (15-12) búcsúztatta. A Szatmárihoz és Gémesihez hasonlóan kiemelt, kétszeres olimpiai bajnok Szilágyi Áron könnyedén jutott túl a brit Jonathan Webben (15-9), majd kiejtette az olimpiai és világbajnok olasz Aldo Montanót (15-10) is. Harmadik pástra lépése alkalmával azonban a francia Bolade Apithyvel szemben 15-13-ra alulmaradt.

Az ötödik főtáblás magyart, Decsi Tamást Iliász győzte le a legjobb 64 között 15-11-re.

Az algériai vk-viadalon 133 kardozó indult.

A női tőrözők versenyén Mohamed Aida 15-11-es bravúrgyőzelemmel kezdett a csapatban világbajnok orosz Agyelina Zagidullina ellen, majd 15-7-re verte a kínai Csen Csien-jüant. A negyeddöntőbe Martyna Jelinska 15-14-es búcsúztatásával jutott be – a hazai szövetség honlapjának beszámolója szerint – úgy, hogy a magas lengyel öt tussal is vezetett, fél perccel a vége előtt még néggyel, de Mohamed három másodperccel a befejezés előtt egyenlített, majd a hosszabbításban a döntő tust is beadta. A folytatásban viszont 15-10-re kikapott a dél-koreai Csae Szong Ohtól.

Kreiss Fanni egy körrel hamarabb fejezte be szereplését: az amerikai Margaret Lut 15-9-re, a francia Ysaora Thibust 15-12-re győzte le, végül ő is dél-koreaitól, mégpedig Dzson Hi Szuktól kapott ki 14-13-ra úgy, hogy az ázsiainak kellett egyenlítenie, a ráadás pedig neki sikerült jobban. A harmadik főtáblás magyar, Lupkovics Dóra az első fordulóban alulmaradt.

A franciaországi vk-fordulón 191 tőröző indult.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA