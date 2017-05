Vizes élőhelyek élővilágával ismerkedtek a nyírbátori óvodások

Beszélt a szitakötő lárváiról, a szúnyogokról, siklókról, békákról, halakról, a különféle és fajta vízimadarakról, azok szokásairól, táplálkozásáról, a fiókák neveléséről, de még a toportyánról is. A videó bejátszások közelebb hozták a gyermekeket a természethez, olyan ismereteket szerezve, melyek élményként épültek be tudástárukba. A környezet megóvásának, védelmének tudatos megóvására is kitért Józsi bácsi. A délelőtt interaktívan, a gyermekek eddig szerzett ismereteinek beépítésével vidáman, élménnyel zárult.

A madarász az óvoda meghívására március végén „Tavasz a madarakkal” címmel a délről visszaérkező madarakról, a tavaszi fészekrakásról már tartott előadást. De nemcsak mint természetbúvárt ismerik a gyerekek: Tanyik József nyugállományú határőr alezredes, aki március idusával kapcsolatban szívesen engedett invitálásunknak. Az 1848-’49-es forradalom- és szabadságharc kapcsán beszélt az akkori eseményekről, szólt a hazafiságról, a hazaszeretetről, a hűségről és becsületről. Képeket, videót néztek a gyermekek a régmúlt harcosairól, Kossuth Lajosról, Bem tábornokról, Petőfi Sándorról. Katonai felszerelési tárgyakat, sapkákat stb. is hozott magával, amiket a gyerekek nagy örömmel kezükbe is vehettek, fejükre tehettek.

A sokoldalú megtapasztalások segítik az élmények beépülését. Örülünk, hogy Tanyik József személyében egy ilyen lelkes, segítőkész, készséges embert ismerhettünk meg. Segíti óvodánk pedagógusainak munkáját a környezettudatos nevelésben és a hazaszeretet érzésének formálásában. Munkáját, hozzáállását ezúton is köszönjük. Reméljük, hogy a jó kapcsolat a jövőben is megmarad.

– Pelyák Zsuzsanna, Tagintézmény-vezető –

