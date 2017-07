Vizes vb – Olasz Anna tudja értékelni az ötödik helyet, de nem teljesen elégedett

Az M1 aktuális csatornán szombaton elmondta: a vb-n éremért ment, nem is titkolta, ezért nem volt elégedett. Mivel két éve, Kazanyban második volt, főleg hazai pályán a dobogóra vágyott – tette hozzá.

Úgy fogalmazott: “nem úszott túl okosan”, sok hibát követett el, ettől függetlenül már ott tart fejben, hogy tudja értékelni az ötödik helyet.

Mint mondta, általában azt a taktikát alkalmazza, hogy az első 5-10 kilométeren a mezőny végében “utazik” minél több energiát spórolva, de most abszolút nem így történt. Sokszor vezetett is, hiszen a franciák az elején óriási tempót diktáltak, ami őt is kicsit összezavarta, és annyira akarta az érmet, hogy nem merte bevállalni a lassabb kezdést, így sok energiát vesztett – fejtette ki.

Beszélt arról is, hogy szerinte a hosszútávúszó csapatnak jól sikerült a világbajnokság, sok pontszerző helyet értek el, sokan jól úsztak, de többen is érmet szerettek volna szerezni. Ugyanakkor – hívta fel a figyelmet – biztató a jövőre nézve, hogy ilyen fiatal csapattal is jól szerepeltek.

Olasz Anna ötödik lett 25 kilométeren a vizes világbajnokság nyíltvízi úszóversenyeinek zárónapján, pénteken, előzőleg pedig, múlt vasárnap nyolcadikként végzett 10 kilométeren Balatonfüreden.

– MTI –

