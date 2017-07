Vizes vb – Tizenkilenc gólos női pólós siker a franciák ellen

Eredmény, C csoport, 2. forduló:

Magyarország-Franciaország 24-5 (7-0, 7-2, 6-3, 4-0)

góldobók: Bujka, Keszthelyi, Antal 4-4, Czigány, Tóth, Takács, Szilágyi 2-2, Illés, Csabai, Gurisatti, Szücs 1-1, illetve Millot 2, Sacre Au., Sacre Ad., Bachelier 1-1

A magyar együttestől második csoportmeccsén – a japánok felett aratott 20-11-es győzelem után – újabb nagy különbségű sikert várt a piros-fehér-zöld színekért szorítók tábora, már csak azért is, mert a keddi ellenfelet a magyar csapatnál jóval alacsonyabban jegyzik. Így csak a gólkülönbség lehetett kérdés, az viszont ösztökélő szempont volt Bíró Attila szövetségi kapitány válogatottja számára, hogy a négyes másik kiemelkedő tagjánál, a holland csapatnál jobban verje meg a franciákat a csoportelsőségről határozó csütörtök esti összecsapás előtt.

A feladat teljesítése irányában már az első negyed legelején tett a gárda: miután a ráúszásnál a vb-újonc Szilágyi Dorottya elhozta a labdát, az első magyar támadás látványos lezárásaként a csapatkapitány Keszthelyi Rita a hálóba lőtt. Ugyanő duplázott röviddel később, majd Takács Orsolya és Antal Dóra következett, így kevesebb, mint négy perc elteltével már 4-0-ra vezetett a hazai együttes. S jött rögvest az ötödik és hatodik találat is, előbbi a triplázó Keszthelyi, utóbbi a centerposztról eredményes Tóth Ildikó jóvoltából, majd pedig Szilágyi bombájával lett 7-0 az első nyolc perc.

A második negyedben sem állt le a magyar gólgyártás, mert miután büntetőből szépítettek a franciák, előbb Illés Anna zúdította a kapuba a labdát, majd ugyanígy tett Czigány Dóra, Csabai Dóra és Bujka Barbara is. Utóbbi másodszor is megvillant, a 12-2-es részeredmény pedig az addigi talán legnagyobb üdvrivalgásra késztette a Hajós uszoda mintegy hatezres nézőseregét. A folytatásban Czigány is duplázott, majd a nagyszünet előtt még a világbajnoki újonc, Gurisatti Gréta is betalált (14-2).

A harmadik játékrészben sem vett vissza a lendületből a Bíró-csapat. Nyitásképpen Tóth centerezett úgy, ahogy kell, Takács közelről, Szilágyi messzebbről célzott pontosan, Szücs Gabriella találata pedig nemcsak a 18-4-es hazai vezetést jelentette, hanem azt is, hogy a magyar csapatból minden mezőnyjátékos szerzett legalább egy gólt. Bujka harmadik találata után Antal következett, amire váratlanul érdemi válasz érkezett, így 20-5-re módosult az állás.

A már korábban macska-egér harccá lényegült mérkőzésen a befejező negyedben Bujka negyedszer is hibátlanul lőtt (21-5), példáját – már az utolsó percben – követte Keszthelyi Rita, végül pedig a harmadszor és negyedszer is eredményes Antal alakította ki a 24-5-ös végeredményt.

A 19 gólos siker azt jelenti, hogy – ha a japánok legyőzik a franciákat – a csütörtöki magyar-holland összecsapáson a Bíró-alakulatnak nyernie kell a csoportelsőség megszerzéséhez, francia diadal esetén viszont ehhez a döntetlen is elegendő. A kvartett első helye automatikusan negyeddöntős részvételt ér.

“Alapvetően tetszett, amit láttam, jól játszottak a lányok, ennyi hiba, amit elkövettünk, még belefér – értékelt Bíró Attila. – Természetesen egészen más meccs lesz a hollandok elleni, ahol – mivel szerintem a japánok megverik a franciákat – nekünk győznünk kell a csoportelsőséghez. Nyilván nehéz lesz, az a mérkőzés teljesen háromesélyes, nem lehet prognosztizálni a végeredményt.”

“A mai meccsről annyit tudok mondani, hogy jól támadtunk és jól is védekeztünk – összegzett Keszthelyi Rita csapatkapitány. – A közönség most is fantasztikus volt, egy életre szóló élményt kaptunk.”

A hollandokra kitérve azt mondta, arra számít, hogy ők is úgy fognak játszani, “mint akik vért ittak”.

“De nyerni akarunk…” – hangsúlyozta.

A csoport korábbi mérkőzésén:



Hollandia-Japán 20-8 (7-0, 3-5, 5-2, 5-1)

A csoport állása: 1. Magyarország 4 pont (44-16), 2. Hollandia 4 (37-10), 3. Japán 0 (19-40), 4. Franciaország 0 (7-41)

