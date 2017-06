Vizet takaríthat meg a nyíregyháziak robotja

Az ötlet – megszerkeszteni egy víz alatt mozgó robotot – pár éve fogalmazódott meg a Bánkirobot Team csapatában. Az első szerkezettel még zsákutcába jutottak, aztán megjárva egy nyári tudományos diáktábort, ismét nekifutottak a feladatnak.

– Soha nem voltunk az öncélú barkácsolás hívei, inkább arra törekedtünk, hogy a végeredmény egy hasznosítható „termék” legyen – mondta el lapunknak Zsigó Zsolt, az iskola tanára, a fiatal feltalálók témavezetője.

– Mivel korábban a katasztrófavédelem volt a partnerünk, felhasználóként első körben rájuk gondoltunk, de be kellett látnunk, extrém környezetben egy ilyen szerkezet nehezen boldogul. Megcéloztuk tehát a megye két nagy vízügyi cégét, végül a Nyírségvíz Zrt. nyíregyházi üzemmérnökének, Krajecz Andrásnak a segítségével eljutottunk a cég kisvárdai víz­ellátási üzemvezetőjéhez, Hüse Péterhez, akinek mindjárt több jó ötlete is támadt.

Kézenfekvőnek tűnt, hogy a robot remekül helytállna az ivóvíztározók műszaki szemléinél. Amikor a szakemberek évente kétszer felmérik a tározók műszaki állapotát, minden alkalommal le kell engedniük a bennük lévő vizet.

Viszont ha a kis robot merülne le a tartályba, s esetleg mindent rendben találna, évente 800 köbméternyi ivóvizet spórolhatnának meg tározónként, ami egy 2000 fős település éves ivóvízfogyasztásával egyenértékű. Nincs az a környezetvédelmi kampány, ami ezzel felérne. Egy gyors költségkalkuláció után az is nyilvánvalóvá vált, hogy így alkalmanként legalább 100 ezer forint a karbantartási költségekből is lefaragható volna. Gőzerővel nekiláttak tehát a felhasználói igényekhez igazított prototípus legyártásához.

– A Cyclops csak úgy merülhetett ivóvízbe, ha előtte átesett egy fertőtlenítésen, amit ki kellett bírnia a burkolatának, s a gép irányítását is át kellett terveznünk. S mivel a vízben az elektromágneses hullámok nem terjednek, a távirányítást vezetékkel kellett megoldani, s az 50–60 méteres kábelnek is ki kellett dolgozni a fertőtlenítési mechanizmusát. A robot így is joystickkal irányítható, s egy laptop monitorján valós időben követhető mindaz, amit éppen akkor a szerkezet lát – ecsetelte az eszköz képességeit Zsigó Zsolt.

Végül aztán éppen kapóra jött, s inspiráló volt a nemzetközi verseny is. S bár csak a második helyet tudták megszerezni, hisznek benne, a következő évben már Stockholmot is meghódítják. Ráadásul Áder János azt is megígérte, hogy a Köztársasági Elnöki Hivatal minden jogi segítséget megad a nagy növekedési potenciállal bíró találmány startupjához, ami bizony nem kis dolog.

A klímakutatásban is…

Zsigó Zsolt elárulta lapunknak, hogy a robot további felhasználási lehetőségeiről is elmélkednek már egy ideje.

– Hasznosítható lenne az eszköz például a katonai vagy a barlangi búvárok munkájában, mivel az ő feladataik része az is, hogy különféle mélységű tavak medréből üledékmintákat vegyenek. Már csak egy üledékminta-vételező egységet kell a Cyclopsra konstruálnunk, s így az egyszeműnk még a klímakutatásban is remekül megállná a helyét – mondta el Zsigó Zsolt, aki nem átallotta hozzátenni, hogy nem könnyű feladat a műszaki fejlesztés egy oktatási intézményben. A pénzt itt is elő kell teremteni, s most éppen támogató partnereket keresnek.

