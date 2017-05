Vízi taxival Velencében

Sok honfitársunk úti célja a gondolák világa. Nyáron a Velencébe vezető autópályák már az ország határai előtt is nagyon zsúfoltak. A városba nem lehet autóval bejutni, illetve számolni kell azzal is, hogy a kijelölt parkolóházak drágák és többnyire csak kora reggel találunk szabad helyet.

Népszerű a vaporetto

Jó hír, hogy a Budapest Airportról könnyedén elérhető a lagúnák városa, alig több mint egy óra alatt. További pozitívum, hogy vannak olyan repülőjáratok, amelyek Velence központi repterére, a Marco Polóra érkeznek, ahonnan busszal vagy az utazás sokkal élvezetesebb módjával, hajóval már csak néhány perc a vízen lebegő város.

Hogy a transzferhez milyen hajót választunk, az csak a pénztárcánk vastagságától függ. A tömegközlekedés részeként funkcionáló vaporettók olcsóbbak, ebből eredően pedig népszerűek is, így ha tehetjük, akkor mindenképpen a kora reggeli órákban induljunk el! Bérelhetünk vízi taxit is, mellyel úgy érkezhetünk meg a városba, akár a film­sztárok. A csodálatos faborítású motoros jachtok nagyon stílusosak: az út a reptértől a Szent Márk térig 110 euró hajónként, ugyanakkor akár tíz ember is utazhat így együtt.

Ha szeretnénk ténylegesen megismerni Velencét, akkor az egynapos városnézés ötletét felejtsük el! A városban található magánlakások bérlése közel sem olyan drága, mint elsőre gondolnánk. Éjszakánként 25 ezer forintért már a csatornákra – és a gondolákra – néző, saját kis otthont is bérelhetünk magunknak, ahol mi döntjük el, mikor indulunk városnézésre. A hajnalban szinte kihalt Velence sokkal többet is megérne ennél az összegnél.

Alternatívaként szóba jöhetnek a közeli nyaralóvárosok szállodai szobái és apartmanjai is.

Szintén érdekes lehetőség éjszaka barangolni a szűk utcácskákon és eldugott tereken. Ilyenkor Velence egy egészen más arcát mutatja. Olyannak láthatjuk a várost, amilyennek leghírhedtebb szülötte, Casanova is gyakran látta.

Érdemes befizetni valamilyen vezetett túrára, ezek közül a legérdekesebb a híres nőcsábász kedvenc helyeit-épületeit bemutató program és az éjszakai szellemvadászat. Utóbbi sötétedés után indul a Rialtótól és a csodaszép város sötét oldalába ad betekintést, halálesetekkel, bűncselekményekkel és szellemjelenésekkel, az eredeti helyszíneken. A borzongás kedvelőinek kihagyhatatlan lehetőség.

Utazás személyivel is

A magyar állampolgárok személyi igazolvánnyal továbbra is utazhatnak Olaszországba, ehhez nem kötelező útlevelet kiváltani. Nagyon sokan érdeklődnek telefonon a nagykövetségnél információt kérve arról, hogyan lehet Olaszországba utazni, mivel a május 26–27-ei szicíliai G7-csúcs alkalmából az olasz kormány elrendelte időszakosan a határellenőrzés visszaállítását. Az esemény miatt a vonatkozó uniós jogszabály alapján, amely a schengeni térségben tett utazásokat szabályozza, május 30-án éjfélig minden olasz légi, földi és tengeri határátkelőhelyen elrendelték a belépésre jogosító úti okmányok (személyi igazolvány, útlevél) ellenőrzését. A belépés tehát magyar állampolgároknak a továbbiakban is lehetséges személyi igazolvánnyal.

A tenger friss gyümölcsei

Ha sokan ülnek a felkapott pizzériákban, akkor ne keseredjünk el! Velence gasztronómiája jócskán túlmutat a bolognai spagettin és a pizza quatro formaggin. A ételek alapja a környező területeken termő zöldségek és a frissen fogott tenger gyümölcsei, jelszó az egyszerűség. Keressünk egy félreeső kis trattoriát és kóstoljuk meg a pasta e fagiolit (babos-tésztás krémleves) vagy a grillezett halat rizzsel! Szintén legendás a bigoli in salsa (spagetti szardellamártással) és a cichetti, azaz a velencei tapas. Ezt a halpiacon készítik többnyire a tenger gyümölcseiből, tésztába bugyolálva, vagy anélkül forró olajban kisütve, és csupán 2–3 euróért kínálják papírzacskókban.

