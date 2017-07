Voksra focibarátok, indul a játék! – Keressük a megyei futballcsillagokat!

Ez lesz a hetedik évadunk és miként tavaly, ismét változik egy kicsit a játék. Korábban csak a Kelet-Magyarországból kivágott szelvényen lehetett voksolni. Tavaly már internetes portálunkon, a Szabolcs Online-én is lehetett kattintani. Most egy újabb szavazófelület kapcsolódik be, hiszen digitális lapunkon, a kelet-hu-n is lehet voksolni.

Az alap marad a régi, azaz a lapunkból kivágott szelvényeken négy kategóriában hirdetünk majd végeredményt. Az NB II-ben szerepelt Kisvárda Master Good és a Nyíregyháza Spartacus öt-öt, az NB III-as Nyírbátori FC együtteséből három játékos neve került a szelvényre. A megyei I. és II. osztályokból minden csapatból -egy-egy focistára lehet szavazni. És csak azokra, akikte jelöltünk, jelöltek a csapatok képviselői. Az értékelésnél a szelvényeken beérkezett szavazatokat a négy kategóriában külön-külön értékeljük. Más a helyzet a Szabolcs Online és a kelet.hu látogatóival, olvasóival. Ők is voksolhatnak, ám itt a két felület eredményeinek összesítésekor csak egy amolyan abszolút győztes, lesz, aki kategóriától függetlenül a legtöbb vokssal bír.

Szavazni augusztus 6-án vasárnap éjfélig lehet, a lapokból kivágott szelvényeknek is addig kell beérkezni szerkesztőségünkbe (4400 Nyíregyháza, Dózsa György 4-6.) A szelvényeket levélben is be lehet küldeni, de személyesen is le lehet adni szerkesztőségünkben. A játékra vállalkozók közül két, a napilapban voksoló, illetve egy-egy a kelet.hu és a Szabolcs Online felületén szavazó másodmagával ott lehet a díjátadó gálánkon, illetve ajándékot is kap. Fél éves digi-előfizetést, valamint ajándékcsomagot. Jó játékot!

Kelet: Ki legyen az évad futballcsillaga?

